Turpeesta ei voida luopua vielä, ja metsien hakkuita pitää lisätä, jotta pystymme edistämään vientiä.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on aiheuttanut valtavia ongelmia kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Hyvää on, että Nato-jäsenyytemme ratifiointi etenee vauhdilla. Turvallisuus on kaiken perusta.

Sota on aiheuttanut mittavia ongelmia ruoan ja energian saatavuuteen sekä synkistänyt talouden näkymiä. Haasteena on edelleen myös ilmastonmuutos.

Nyt olemme vakavassa tilanteessa, jossa asioita on pystyttävä laittamaan tärkeysjärjestykseen. Ruoka on ykkösasia. Jos Ukrainan viljaa ei sopimuksesta huolimatta pääse riittävästi maailmanmarkkinoille, edessä voi olla sekä nälänhätä että uusi pakolaisaalto.

Suomessa tärkeintä on huolehtia maatalouden kannattavuudesta, jotta jatkossakin olemme omavaraisia. Tässä tilanteessa myös Suomen turvepeltoja tarvitaan. Ruoantuotantoa pitää lisätä, ei vähentää.

Energia on kakkosasia. Sähkön säännöstely voi olla talvella edessä ellei Olkiluoto 3 pääse täyteen tehoon. Kotimaista energiaa tarvitaan kaikissa muodoissa: uusiutuvaa tuulen ja auringon kautta, ydinvoimaa lisää sekä metsähaketta ja turvetta helpottamaan tulevia talvia. Huomiota on kiinnitettävä myös energiatehokkuuteen ja energiansäästöön.

Talous on kolmas asia. Inflaatio laukkaa, ja korot ovat nousussa. Palkkojen pitää nousta, mutta kilpailukykyä ei saa menettää. Ostovoimaa pitää tukea keventämällä tuloveroa.

Polttoaineen ja energian hinnan pitäminen siedettävänä edellyttää täsmätoimia. Tulee muistaa, että lähes 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä, ja lisäksi monilla ei ole säästöjä juuri lainkaan. Inflaatio tuntuu siten välittömästi. Meillä ei ole varaa päätyä 1990-luvun lamaan.

Julkisella taloudella on valtavat haasteet, kun valtionvelka nousee Marinin kauden päättyessä lähes 150 miljardiin euroon. Se tarkoittaa jo kahden prosentin korolla kolmen miljardin kulua vuosittain, kun esimerkiksi poliisin vuosikulut ovat 800 miljoonaa euroa. Velkaantuminen on siis tiensä päässä.

Ainoa keino on edistää vientiä. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että metsien hakkuumääriä tulee lisätä, ei vähentää. Metsäteollisuus tuo vuosittain 10 miljardin vientitulot Suomeen, mikä jakautuu työntekijöille, aliurakoitsijoille, metsänomistajille ja osingonsaajille. Metsien suojelu pitää jatkossakin perustua vapaaehtoisuuteen ja liiallinen suojelu ennallistamisvaatimuksineen olisi myrkkyä Suomelle. Se pitää torjua.

Neljäs asia on ympäristö. Ongelma on vakava ja pahentunut, koska sota on tuhonnut suuren osan Ukrainasta elinkelvottomaksi pitkäksi aikaa. Samalla on kuitenkin kiihtynyt siirtyminen uusiutuvaan energiaan, koska Euroopassa halutaan nopeasti irti riippuvuudesta Venäjän fossiilisesta energiasta.

On todennäköistä, että kymmenen vuoden sisällä Euroopassa on otettu pidempiä askelia ilmastonmuutoksen torjunnassa kuin ennen sotaa luultiin. Siksi ei ole järkevää katsoa tämän tai ensi vuoden päästöjä, koska kriisiaikana on käytettävä kriisiajan keinoja, kuten esimerkiksi Suomessa energiaturvetta.

Haasteet ovat siis tulevalle hallitukselle valtavat. Keinot on löydettävissä, kun on tahtoa. Asioiden laittaminen tärkeysjärjestykseen vaatii viileää harkintaa ja vastuunottoa. Se on tehtävä, jotta Suomi on jatkossakin hyvinvointiyhteiskunta.

Arto Satonen

Kansanedustaja (kok)