Tamperelaisten nuorten työelämän ja yrittäjyyden valmiuksia luodaan kouluissa.

Markus Koskinen perusteli Aamulehdessä 3.8. yhä kasvavaa tarvetta yrittäjyyskasvatukselle epävarmuuden heijastuessa myös työelämään ja oppilaitosten yritysyhteistyöhön.

Huoli on perusteltu, mutta yrittäjyyskasvatuksen osalta Tampereen ei tarvitse hävetä. Tamperelaisten nuorten työelämän ja yrittäjyyden valmiuksia luodaan kouluissa. Peruspilarit on alueella vahvaan valetut ja osa opetussuunnitelmaa.

Alkavana lukuvuonna yli 11 000 oppilasta, eli lähes jokainen pirkanmaalainen kuudes- ja yhdeksäsluokkalainen käy läpi Talous ja nuoret TATin Yrityskylä-kokonaisuuden, joka on tutkitusti vaikuttava keino tutustuttaa lapset ja nuoret talouteen, työelämään ja yrittäjyyteen.

Koulussa käytävien oppituntien lisäksi oppilaat viettävät päivän pelillisyyteen perustuvassa oppimisympäristössä, jossa simuloidaan oikeiden yritysten ja yhteiskunnan toimintaa.

Koskinen esitti huolen myös yritysten avainhenkilöiden resurssien puutteesta osallistua oppilaitosyhteistyöhön. Ratkaisu on valmiit, pedagogisesti laadukkaat mallit, joihin sekä yrityksen että oppilaitoksen on helppo lähteä mukaan. Tällainen on esimerkiksi TATin palvelupolku, joka tarjoaa valmiit oppituntikokonaisuudet peruskoulusta toiselle asteelle.

Yksin ei kukaan työhön pysty. Avain laadukkaan yrittäjyyskasvatuksen saatavuuteen on sitoutuneessa yhteistyössä kuntien, koulujen, alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Mitä aikaisemmin laadukas yrittäjyyskasvatus aloitetaan, sitä syvemmälle opetussisällöissä päästään.

Näyttöjä pitkäjänteisestä yhteistyöstä on myös Yritteliäs Tampere -työelämäviikko, joka kokoaa yhteen Tampereen kaupungin toimijat varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta aina työllisyys- ja kasvupalveluihin asti.

Jatketaan ja vahvistetaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä, onhan tavoite yhteinen. On ensiarvoisen tärkeää, että jokainen nuori saa tasavertaiset tiedot ja taidot tulevaisuuden työelämään, joka tarvitsee monenlaisia osaajia. Näin kaikki voittavat.

Kaisa Sälke

Kumppanuuspäällikkö, Talous ja nuoret TAT Pirkanmaa

Tampere