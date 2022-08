Jos elinkeinoelämässä ilmenee haluttomuutta osallistua sosiaaliseen projektiin, on päättäjien yksinkertaisesti pakotettava elinkeinoelämä oikeaan uomaan.

Uutiset Exxonin, Chevronin, Shellin, Nesteen ja Nestlé kolossaalisista voitoista ovat traumatisoivaa luettavaa. Pandemiasta ja sodasta seuranneen hinnannousun piti olla yksinkertainen vastaus tuotanto- ja logistiikkaketjujen muutoksiin. Sen piti olla myös solidaarisuuden osoitus: yhdessä me selviämme.

Toisin kävi: yritysten lisäarvomarginaali näyttää paisuneen suunnattomasti, vaikka juuri edellä mainittujen piti olla ensimmäisenä kärsimässä. Mitä suurempi yritys, sitä suuremmat voitot: Miljonäärit ja miljardöörit kasvattavat rahakekojaan samaan aikaan, kun kansalaiset joutuvat bensapumpuilla propagandan uhreiksi.

Kaikkein eniten inflaatiota ruokkii alati kasvava opportunistinen välistäveto: hintojen ylinosto ja erilaisten pandemiatukien väärin- ja hyväksikäyttö. Ekonomistit ovat taantumaa eteenpäin epätoivoisesti hätistellessään toistelleet haastattelusta toiseen yhtenä kuorona, kuinka verojen laskeminen lisää inflaatiota. Näin he vastaavat yleiseen julkiseen näkemykseen.

On totta, että kuluttajilla on aina halu heitä koskettavien verojen laskemiseen. Tämä piilottaa taakseen tosiasian, että on veroja, joiden nostaminen on suosittua äänestäjien keskuudessa. Tästä olisi syytä keskustella.

Aamulehdessä 24.7. todetaan, että hyvinvointiyhteiskunta on äärimmäisen suosittu. Jos elinkeinoelämässä ilmenee haluttomuutta osallistua sosiaaliseen projektiin, on päättäjien yksinkertaisesti pakotettava elinkeinoelämä oikeaan uomaan.

Poliittisesti Suomessa on vaarallista esiintyä vähääkään yritysvastaisena, koska suuryritysten monikymmenvuotinen lobbaus on lumonnut politiikan niitä myötäileväksi. Pienelle osalle suomalaisista yrittäminen on kansakunnan elinehto. Tätä hyväksikäyttämällä suuryritykset kykenevät hyödyntämään hävyttömästi rakenteita, joiden tarkoitus on ollut turvata pienempimuotoisen toiminnan elinehdot.

Eriarvoisuuden jatkuva kasvaminen ei ole vaihtoehto. Meidän on lakattava teeskentelemästä, että kotimaisella yksityis- ja pienyrittämisellä on mitään tekemistä suuryrityskapitalismin kanssa.

Yritysverotuksen päätehtävä modernissa tasa-arvoisessa hyvinvointivaltiossa on kuroa kiinni suuruuden avulla saavutettuja epäreiluja synergia- ja kilpailuetuja. Saadut verotulot voidaan jalkauttaa keventämään kuluttajien arjen lisäksi myös pienyrittäjien arkea.

Yritysveroja on korotettava äkkiä, ennen kuin kotimainen tilanne luisuu kohti länsieurooppalaista tai vielä pahempaa angloamerikkalaista tilannetta. Kotimaiset suurketjut eivät ole tilanteessa viattomia: esimerkiksi K- ja S-ketjut ovat raportoineet jatkuvaa kasvua pandemian keskelläkin. Pelkkä talouskasvu ei ole eikä voi olla itseisarvo, jos se kasvattaa yhteiskunnallista eriarvoisuutta.

Martti Ojanen

Tampere