Marinin kaudella yrittäjävastaisuus on saanut huolestuttavasti jalansijaa – tuore esitys on kestämätön

Suunniteltu YEL-uudistus kohtelisi kaltoin lukuisia yrittäjiä. Yli 70 prosenttia yrittäjistä pitää jo nykyisiä eläkemaksuja kohtuuttomina suhteessa tuleviin eläke-etuuksiin.

Yrittäjät ovat Suomen selkäranka, jota ilman ei ole hyvinvointia. Marinin hallituskaudella yrittäjävastaisuus on saanut huolestuttavasti jalansijaa, mikä näkyy parhaillaan myös esityksenä YEL-uudistuksesta. Toteutuessaan esitys nostaisi yrittäjien eläkemaksuja jopa sadoilla euroilla kuukaudessa, mikä olisi kestämätöntä. Varsinkin pienyrittäjistä monet joutuisivat lopettamaan yritystoimintansa, joten seuraukset kansantaloudelle olisivat vakavia.

Hallituksen mukaan esityksen tavoitteena on, että yrittäjän työtulo vastaisi nykyistä paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa. Suomessa on 180 000 yksinyrittäjää, joista puolet tienaa Suomen Yrittäjien taannoisen selvityksen mukaan alle 2 000 euroa kuukaudessa ja neljännes alle 1 000 euroa kuukaudessa.

Eläkemaksujen sitominen työpanokseen tai ammattinimikkeen mediaanipalkkaan on usein mahdotonta. Yrittäjyys on elämäntapa, jossa ei tunteja lasketa, joten työpanos on usein suurempi kuin yrityksen maksukyky. Yrittäjien kyselyssä 53,8 prosenttia yksinyrittäjistä ilmoitti työtulonsa olevan pienempi kuin työpanoksensa arvo. Yrittäjät eivät voi maksaa eläkemaksuja palkasta, jota ei ole olemassa.

Uudet työpaikat syntyvät pääasiassa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joten yrittäjyyden kannustimien heikentäminen olisi yhteiskunnan kantokyvyn kannalta kestämätöntä. Peräti 71,7 prosenttia yrittäjistä pitää jo nykyisiä eläkemaksuja kohtuuttomina suhteessa tuleviin eläke-etuuksiin, ja vain 8,4 prosenttia yrittäjistä uskoo saavansa aikanaan maksuja vastaavaa eläkettä. Maksajat eivät siis luota järjestelmään.

Eläkejärjestelmä kaipaa varmasti remonttia, mutta nyt esitetty malli ei ole ratkaisu. Ei varsinkaan nykyisessä tilanteessa, jossa yrittäjien talous on kriisivuosien myötä jo valmiiksi kantokyvyn äärirajoilla. Yhteiskunnan selkäranka ansaitsee lisää kannustimia, ei lisää hiekkaa yrittäjyyden rattaisiin.

Jocka Träskbäck

Yrittäjä, valtuutettu (kok)

Lempäälä