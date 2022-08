Yrittäjä huolehtii siitä, että liiketoiminta on kestävällä pohjalla. Meidän muiden tulee varmistaa yrittäjyyskasvatuksen peruspilarit.

Työelämän ja maailman jatkuvassa murroksessa yrittäjyyskasvatuksen merkitys korostuu entisestään. Tilalle on tullut uudenlainen, epävarma talous- ja geopoliittinen tilanne, joka heijastunee työelämään sekä koulujen yrittäjyys- ja työelämäyhteistyöhön. Samaan kokonaisuuteen lukeutuvat yrittäjyyskasvatus ja sen kehittäminen.

Yrittäjien ja työntekijöiden keskusteluista päätellen näyttää edessä odottavan erityisen kiireinen syksy. Taloudellinen epävarmuus, inflaatio, sota tai geopoliittinen maailmantilanne eivät kuitenkaan tunnu olevan ensisijainen huolenaihe. Ensisijaisesti keskusteluissa nousee huolenaiheeksi osaavan työvoiman saatavuus, kiire reagoida tilanteisiin ja säilyttää sitä kautta yrityksen kilpailukyky.

Nämä asiat kuulostavat huolestuttavalta yrittäjyys- ja työelämäyhteistyön sekä yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta. Yritysten avainhenkilöt varmasti joutuvat keskittymään entistä tiiviimmin ydintehtäviinsä, eikä kiireisessä arjessa ole aikaa organisoida oppilaitosyhteistyötä. Tämä on täysin ymmärrettävää, joten meidän yhdistysten, järjestöjen ja julkisen sektorin päättäjien on tehtävä varmistavia toimenpiteitä.

Järjestöjen, julkisen sektorin, kuntien ja oppilaitosten on pystyttävä jatkamaan resursointia yrittäjyyskasvatukseen ja yritysyhteistyöhön. Kun kiireinen yrittäjä huolehtii siitä, että liiketoiminta on kestävällä pohjalla ja kaikille on työtä, tulee kaikkien meidän varmistaa yrittäjyyskasvatuksen peruspilarit. Näin pystymme epävarmoina aikoina varmistamaan nuortemme tulevaisuuden työelämätaidot, jossa yrittäjyyskasvatuksella on työelämän murroksessa keskeinen rooli.

Markus Koskinen

Tampere