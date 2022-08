Hoivatyöhön ei tarvita pitkää koulutusta, ja töitä riittää.

Olen työskennellyt yli 30 vuotta sairaanhoitajana sekä rivissä että esimiehenä. Nyt hoivayrittäjänä edelleen jatkan tällä mielenkiintoisella polulla. Homma on mukavaa, ja työtä riittää.

Suurin osa hoitotyöstä on perustyötä eli toisen ihmisen avustamista: pesemistä, syöttämistä, liikkumisen avustamista, lähellä oloa ynnä muuta. Tärkeintä mitä siihen vaaditaan, on ystävällisyys ja avuliaisuus.

Lääketiede kehittyy, ja totta kai tarvitaan myös erikoisosaamista ja jatkuvaa osaamisen kehittämistä, mutta ihmisen anatomia ja fysiologia säilyvät ennallaan. Meillä on samat perustarpeet nyt kuin sata vuotta sitten.

Tarvitaan hoitajia, joilla on tuota erikoisosaamista ja jotka vastaavat työryhmän vetämisestä, mutta hoivaamiseen ei tarvita pitkää koulutusta. Siihen riittää hyvin hoiva-avustajan koulutus, joka voidaan erinomaisesti toteuttaa oppisopimuskoulutuksena. Hoiva-avustajille riittää työsarkaa, ja opintoja voi helposti jatkaa lähihoitajaksi.

Työn sujuvuuden ja työhyvinvoinnin perustana työpaikoilla on se, että esimiehen tulee olla ”käden ulottuvilla” – valmiina neuvomaan ja auttamaan kiperissä tilanteissa. Hänen tulee olla selvillä siitä, missä mennään ja olla kiinnostunut siitä, mitä alaisille kuuluu. Se on mielestäni esimiestyön ydin.

Kummallista hoitotyössä ja tässä nykyelämässä muutenkin on se että, vaikka kehittämishankkeita ja - toimenpiteitä tehdään parempaa tulevaisuutta tavoitellen, tyytymättömyyttä koetaan enemmän. Koko urani ajan hoitotyötä on kehitetty. Avuksi ovat tulleet kaikenlaiset apuvälineet, ergonomia ja teknologia.

Työhyvinvointi on nostettu esille ja sen tueksi on järjestetty muun muassa työterveyshuollon ja -suojelun palvelut. Hoitajamitoitus on pikkuhiljaa parantunut vuosien saatossa, mutta ei siitäkään tunnu apua eikä helpotusta löytyvän. Jotain on mennyt ja menee pieleen, kun työ sinällään on helppoa.

Kyllä, palkkoja tulee hoitoalalla nostaa kautta linjan, mutta ahkeruus ja yritteliäisyys tulee palkita. Pitää pystyä hyväksymään ja sietämään se, että on erilaisia tehtäviä ja palkka vaihtelee osaamisen ja vaativuuden mukaan.

On oltava myös mahdollisuus erityistilanteissa, kuten epidemian aikana maksaa parempaa palkkaa etulinjassa työskenteleville. Kunnon korvaus tulee saada vaativasta työstä niille kokeneille ja osaaville tyypeille, jotka jaksavat puurtaa, opastaa ja innostaa – vastuunkantajille!

Joka tapauksessa tämä työ on arvokasta, antoisaa ja mukavaa työtä. Itse koen nyt olevani urani huipulla, kun saan auttaa asiakkaita pärjäämään omassa kodissaan. Suurin osa työstäni on perustyötä eli hoivaa ”sairaanhoitajan silmällä”.

Haluan innostaa nuoria opiskelemaan mielenkiintoista ja monipuolista hoitoalaa. On mahdollisuus kouluttautua erilaisiin tehtäviin, ja työnsaanti on taattu sekä maaseudulla että kaupungissa. Nykynuoret ovat mielestäni erittäin fiksuja ja meidän vanhempien konkareiden tulee luoda heille houkuttelevia työpaikkoja, joissa voi kokea työniloa.

Johanna Peltonen

Sairaanhoitaja, hoivayrittäjä

Kuhmoinen