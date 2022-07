Emme saisi alkaa syrjiä yksittäisiä venäläisiä heidän maansa johdon, tiettyjen sotilaiden ja instituutioiden tekojen takia. Venäläisiin kohdistuva rasismi, syrjintä on viime aikoina noussut voimakkaasti, eikä olisi kaukaa haettua arvioida sen pahentuvan sodan muuttuessa katkerammaksi. Yksi pahenemisen tapa olisi uhkailu ja väkivalta.

Sitä ehkä aika usein "ymmärrettäisiin" eli käytännössä osittain hyväksyttäisiin, mikäli väkivalta tapahtuisi Suomessa ja olisi ukrainalaisen tekemää. Yksi "ymmärrystä" lisäävä seikka olisi tilanne, jossa kyseinen venäläinen olisi puolustellut sotaa ilkeään sävyyn.

Vastustan ehdottomasti Venäjän valtion nykyisen johdon ja instituutioiden tekemiä rikoksia kuten rikoksia Ukrainaa ja ukrainalaisia kohtaan. Maan johto on kuitenkin eri asia kuin sen kansat, eikä Venäjän valtion eristäminen saa johtaa yksittäisten venäläisten huonoon kohteluun. Nykyisessä tilanteessa tarvitaan sen sijaan itsekuria ja suurta kekseliäisyyttä.

Pitäisi aina eristystoimia tehdessä muistaa painottaa itselle ja muille, etteivät kohteena ole yksittäiset venäläiset, vaan he ovat valtakoneiston uhreja hekin. Samalla eristystoimet ovat ainoa keino saada liittolaisia rikoksia tekevää hallintoa vastaan.

Ellei halua noudattaa moraalia, vaan ajaa pelkkää omaa etua, pitää muistaa rasismin seuraus. Kremlin informaatiosodalle venäläisvastaisuus on "myönteinen" uutinen. Mitä suurempaa syrjintä on, sitä tehokkaampaa informaatiosota on. Mitä suuremmaksi Kremlin johdon valta muodostuu, sitä vaarallisemmaksi Suomen asema käy. Kremlin johtajat ovat jo ennen nykyistä kriisiä halunneet esittää itäisen Euroopan venäläisvähemmistöt sorrettuina, mikä asettaa muka pakon ja velvollisuuden "suojella" niitä, tarvittaessa voimakeinoin.

Kehotan lopettamaan rasismin ennen kuin on liian myöhäistä lopettaa sen pahenemista. Kyllä me suomalaiset osaamme. Laitetaan vain rattaat pyörimään.

Otto Tiusanen

Valtiotieteiden maisteri