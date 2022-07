Yksi usein toistettu fraasi on, että rajan yli tulevat venäläiset ovat pääasiassa tavallisia kansalaisia ja siksi syyntakeettomia Ukrainan sotaan. Hetkinen! Eivätkö tavalliset kansalaiset valinneet Putinin nokkamiehekseen vaaleilla, samoin kuin jenkit Trumpin tunnetuin seurauksin.

Olen ymmärtänyt, että valta ja vastuu kulkevat käsi kädessä. Kansan valta johtaa siis kansan vastuuseen. Nyt ei siis muuta kuin sitä vastuuta kantamaan. Pullastahan ei tunnetusti voi noukkia vain rusinoita.

Toinen neronleimaus muistuttaa alentuvasti, miten hyvää venäläisille tekee nähdä eloa vapaassa maassa. Ihan niin kuin kiinteistöjä länsimaissa omistavat keski- ja yläluokka eivät tietäisi, millaista lännessä on. Hyvin tietävät ja tykkäävät. Taitavat vähän kadehtiakin.

Nyt olisi viisainta uskoa, mitä näkee. Venäjän kansa on aloittanut valloitussodan, jonka päämääränä on länsimaiden saaminen polvilleen ja vallan sekä rikkauksien siirtyminen Venäjän kansalle. Keinoina on liittoutumien muodostaminen diktatuurien ja populistijohtajien kanssa sekä pienempien naapurikansojen alistaminen ja ryövääminen. Ei tämä ihmiskunnan historiassa ole ensimmäinen eikä ehkä viimeinen kerta, kun valloitussotia tehdään.

Pirkko Ojanne