Hallitus teki hätäisesti perusteettoman määräyksen kurtturuusun hävittämisestä.

Myönnän että kurtturuusu on ongelma rannikolla, ja se pitää sieltä poistaa. Ongelma on ennemmin syntynyt kiulukoiden kulkeutumisesta pitkin Itämeren rannikoita. Tiettävästi kurtturuusua on aikoinaan istutettu Saksan rannikoille sitomaan maa-aineksia.

Nyt kunnat ja tielaitos laittavat miljoonia turhaan kurtturuusun hävittämiseen ja lainkuuliaiset kansalaiset kaivavat turhaan ruusujaan ylös. Marjansyöjälinnut kiertävät ympäri Etelä-Suomea syöden puutarha- ja metsämarjoja, eivätkä ole vähääkään kiinnostuneita kurtturuusun isoista kiulukoista.

Linnut poistuvat talven tullen isoina parvina kakkimatta ruusunsiemeniä rantoihin! Vain punalehtiruusun kiulukat kelpaavat, ja muutamia näitä taimia onkin ilmaantunut puideni alle.

Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, ei voi olla lakikaan. Hallituksen olisi pikaisesti peruttava mieletön päätöksensä, mistä saataisiin suuret säästöt!

Lauri Korpijaakko

Agronomi, Hämeenkyrö