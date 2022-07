Käyttöhuone ei kannustanut minua kokeilemaan huumeita – Suomi on kärjessä nuorten huumekuolemissa ja tämän on muututtava

Käyttöhuoneiden lisäksi tarvitaan nopeampaa hoitoon pääsyä ja laadukkaampia korvaushoitoja.

Olen työskennellyt haittoja vähentävässä terveysneuvonnassa, eli tuttavallisemmin neulojen ja ruiskujen vaihdossa suonensisäisesti huumeita käyttäville ihmisille. Näistä anonyymeistä päihdepalveluista ei ole syntynyt mitään jengirikollisuuden keskuksia, vaan toiminnan avulla on kyetty tukemaan menestyksekkäästi marginaalissa elävien ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Näiden palveluiden oikein sijoittaminen ja naapurityö on niiden onnistumisen edellytys.

Vierailin kymmenisen vuotta sitten Alankomaissa huumeiden käyttöhuoneessa. Käyttöhuone toimi osana päihdepalveluita. Vierailu ei kannustanut minua kokeilemaan ja käyttämään huumeita. Ei ole olemassa mitään näyttöä siitä, että päihdepalvelut ja ihmisoikeuksia painottava päihdepolitiikka kannustaisivat huumeiden käyttöön.

On ymmärrettävää pelätä päihteiden käytön lisääntymistä. Päihteistä koituu yhteiskunnalle, yhteisöille, perheille ja yksilöille valtavasti ongelmia. Suomessa alle 25-vuotiaiden nuorten huumeista aiheutuvat kuolemat ovat lisääntyneet hälyttävästi. Suomi on tässä Euroopan ykkönen. Tämän on muututtava.

Asiantuntijat ja osa puolueista ovatkin esittäneet päihdepalveluiden täydentämistä käyttöhuoneilla huumekuolemien vähentämiseksi. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä. Tarvitaan muitakin toimenpiteitä. Tarvitaan nopeampaa hoitoon pääsyä, enemmän ja laadukkaampia korvaushoitoja, opioidien vasta-aineen jakelua ja avun soittamisen esteiden poistamista. Yksinkertaisesti, tarvitaan parempaa ja tehokkaampaa päihdepolitiikkaa.

Ihmiset eivät lakkaa käyttämästä huumeita, vaikka eivät saisi mitään palveluita tai heitä istutettaisiin vankilassa. Nykyinen päihdepoliittinen linja ei toimi. Osattomuus lisää päihdeongelmia, ja siksi korjaavien päihdepalveluiden ohella tärkeintä päihdepolitiikkaa on taata kaikille koulutus, harrastusmahdollisuuksia, toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sosiaaliturva.

Tutkimukseen pohjaavan päihdetyön ammattilaiset painottavat, että ennaltaehkäisevä päihdetyö on ennen kaikkea elämäntapataitojen opiskelua ja vuorovaikutteista päihdetyötä. Hyvä ja ennaltaehkäisevä päihdekasvatus on osa normaalia hyvää ja lapsia ja nuoria tukevaa elämänpolkua, johon me kaikki aikuiset voimme osallistua.

Minna Minkkinen

Sosionomi, kaupunginvaltuutettu, aluevaltuutettu (vas)