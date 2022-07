Valvotuista käyttöhuoneista on jo näyttöä muualta Euroopasta siitä, että niiden avulla voidaan ehkäistä huumekuolemia ja saattaa ihmisiä avun piiriin.

Petteri Hinkka kirjoitti mielipiteessään, että Tampereelle ei pitäisi tulla valvottuja huumeiden käyttöhuoneita. Olen täysin eri mieltä niin itse näkökulmasta kuin sen perusteistakin.

Lue lisää: Ei käyttöhuoneita Tampereelle

Kirjoituksessa sivuutettiin tutkimustieto tyystin, mikä on hyvin tyypillistä konservatiiviselle tavalle keskustella huumausainepolitiikkaan tarvittavista muutoksista. Juuri haittojen vähentäminen tulee nostaa nykyistä huomattavasti suurempaan rooliin. Tästä vallitsee kansainvälinen konsensus asiaan perehtyneiden välillä.

Ensimmäinen argumentti käyttöhuoneita, dekriminalisointia ja muuta päihdepolitiikkaa inhimillistävää vastaan on kysymys ”Haluaisitko lastesi tai lähimmäistesi käyttävän huumausaineita?”. Tämä on esimerkki vallitsevasta tavasta moraaliposeerata kernaammin kuin miettiä vaikuttavia ratkaisuja. Tuskin kukaan haluaa kenenkään läheisensä joutuvan huumekoukkuun. Tutkittu tieto ei vain tue vanhakantaista ajattelua siitä, että etikalla saisi enemmän kuin hunajalla.

Huumeongelmaiset ovat myös jonkun lapsia ja läheisiä. Huumeongelman ilmetessä käytännössä kaikki läheiset toivovat kahta asiaa: saisipa hän apua ja kunpa hän ei kuolisi. Me tiedämme, että nykyinen lainsäädäntö luo stigmoja, jotka nostavat kynnystä kertoa ongelmasta ja hakea apua. Valvotuista käyttöhuoneista on jo näyttöä muualta Euroopasta siitä, että niiden avulla voidaan ehkäistä huumekuolemia ja saattaa ihmisiä avun piiriin. Juuri tätähän me haluamme.

On myös perin merkillistä, että halutaan puolustaa nykyistä todellisuutta, jossa huumeita pistetään yleisissä vessoissa ja leikkipuistoissa. Tämäkö sitten suojelee lapsia? Rohkenen olla jyrkästi eri mieltä.

Likaisilla neuloilla ja epämääräisissä tiloissa suoritetut piikittämiset aiheuttavat vaaraa niin käyttäjille itselleen kuin sivullisille. Puhtaat neulat maksavat joitakin kymmeniä senttejä, kun taas pahasti tulehtuneiden pistohaavojen hoito voi kustantaa yhteiskunnalle kymmeniätuhansia euroja. Kanadasta onkin tutkimusnäyttöä siitä, että käyttöhuoneet tuovat kuluihinsa nähden moninkertaiset säästöt.

Meidän on luotettava tutkittuun tietoon sosiaali- ja terveyspalveluita kehitettäessä. On hyväksyttävä, että nykyinen huumausainepolitiikkamme ei vähennä haittoja saati lievennä itse ongelmaa. Se toimii päinvastoin. On helppoa huutaa stoppia huumeille, mutta mitä hyvää se on käytännössä tuonut, kun samalla on suljettu korvat tutkitusti vaikuttavilta keinoilta?

Selvää on, että käyttöhuoneet – kuten mikään muukaan toimenpide – eivät yksinään ratkaise huumeongelmaa. Tarvitsemme yhtenäisempiä hoitopolkuja, yksilökohtaisempaa hoitoa ja monia muita toimia. Prioriteetin pitäisi kuitenkin olla se, että nuoret eivät kuole huumeisiin.

Siksi valvottuja käyttöhuoneita tarvitaan myös Tampereelle.

Perttu Jussila

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen (vihr)