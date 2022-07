Venäläisiä turisteja on tullut Suomeen heinäkuussa runsaasti. Tämä on herättänyt laajaa ihmetystä sekä suomalaisten että Suomeen pakolaisena tulleiden ukrainalaisten keskuudessa.

Länsimaiset yritykset ovat poistuneet Venäjältä nimenomaan siksi, että venäläisille halutaan osoittaa, ettei hyökkäyssotaa Ukrainassa hyväksytä. On nurinkurista, että nyt venäläiset tulevat Suomeen ostamaan turistiviisumilla tuotteita ja palveluita. Osa matkustaa Suomesta eteenpäin kiertäen näin kansainvälisiä pakotteita.

Talouspakotteiden ja yritysten vetäytymisen ideana on nimenomaan vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen Venäjällä. Tästä näkökulmasta viisumivapaus on vastoin talouspakotteiden tavoitteita. Kun linja on valittu, siitä on pidettävä kiinni.

On tietenkin totta, että osa Suomessa turistina käyvistä venäläisistä ei kannata Ukrainan sotaa ja jotkut myös vastustavat Putinin hallintoa. Lännen viestin tulee kuitenkin olla selvä ja yhtenäinen. Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa ei hyväksytä, ja sodan aikana Venäjän ja lännen välinen kanssakäyminen ei voi olla normaalia.

Virossa turistiviisumien myöntäminen venäläisille on jo keskeytetty. Näin on johdonmukaista toimia myös Suomessa. Turistiviisumien myöntämisestä venäläisille tulee luopua siksi ajaksi, kun sota on Ukrainassa käynnissä. Se on oikeudenmukaista myös niitä ukrainalaisia kohtaan, jotka ovat joutuneet sodan alta pakenemaan kotimaastaan Suomeen. Toivottavasti sota päättyy mahdollisimman pian ja rauha saavutetaan siten, että myös suomalaisten ja venäläisten välillä voidaan palata normaalimpaan kanssakäymiseen.

Taloudessa ja erityisesti energiakaupassa Suomelle vaarallisia keskinäisriippuvuuksia tulee kuitenkin tulevaisuudessa välttää.

Arto Satonen

Kansanedustaja (kok.)

Pauli Kiuru

Kansanedustaja (kok.)