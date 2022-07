Nuorisovaltuusto vaatii Tampereen kaupungilta konkreettisia toimenpiteitä sateenkaari-ihmisten aseman parantamiseksi.

Moni tuntuu nykypäivänä uskovan, että äänekkäitä Pride-marsseja ja sinnikkäitä ihmisoikeustaistelijoita ei tarvita enää. Suomi on heidän näkökulmastaan jo pitkälle kehittynyt maa, jossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä on aivan yhtä hyvät oltavat kuin muullakin väestöllä.

Rakenteellisia epäkohtia onkin vaikea huomata, kun ne eivät haittaa omaa elämää. Sateenkaari-ihmisenä yhteiskunnassamme toimiessa nämä ongelmat tulevat kuitenkin vastaan päivästä toiseen.

On tärkeää, että jokainen voi elää turvallisesti omannäköistään elämää. Pride on ihmisoikeustapahtuma, joka nostaa esiin epäkohtia, joita löytyy vielä nykyisestäkin yhteiskunnastamme.

Translain uudistus on luvatusti tulossa syksyllä eduskunnan käsittelyyn, mutta hallituksen esitys jättää edelleen alaikäiset transihmiset lain piirin ulkopuolelle. Intersukupuolisten lasten kehollinen koskemattomuus on mukana hallitusohjelmassa, mutta sitä ei ole vielä edistetty. Huoli nousee, edistyykö se ollenkaan tämän hallituskauden aikana.

Myös niin sanotut eheyttämishoidot, joissa sateenkari-ihmisten identiteettejä pyritään muuttamaan cis-heteronormatiivisiksi, ovat edelleen Suomessa laillisia. Tällä hetkellä Suomi sijoittuu vasta kuudennelle sijalle sateenkaarioikeuksien Euroopan laajuisessa vertailussa. Vielä on siis paljon tehtävää.

Pride-tapahtumiin kohdistuu Suomessa häirintää ja ilkivaltaa. Myös Oslon isku järkyttää kovasti ympäri maailmaa. On selvää, että Pride-toimintaa tarvitaan, koska syrjintä, viha, väkivalta ja ennakkoluulot ovat edelleen osa lukuisten sateenkaari-ihmisten arkipäivää.

Tampereen kaupunki päivittää tänä vuonna yhdenvertaisuussuunnitelmaansa. Yhdenvertaisuussuunnitelma on kuntatasolla hyvin keskeinen vähemmistöjen asemaa koskeva asiakirja. Toivommekin, että päivittämisen yhteydessä suunnitelmaan saadaan aitoja linjauksia sateenkaarevien kaupunkilaisten aseman parantamiseksi.

Yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämisen lisäksi kaupungissa on olennaista tehdä muitakin konkreettisia toimenpiteitä asukkaiden moninaisuuden tukemiseksi ja huomioimiseksi. Muun muassa kaupungin henkilökunnan ja luottamushenkilöiden koulutuksiin on sisällytettävä sateenkaariteemoja ja sukupuoleltaan moninaisten tarpeet on huomioitava lisäämällä julkisiin tiloihin sukupuolineutraaleja wc-, puku- ja pesutiloja. Ihmisten moninaisuuden arvostamista on edistettävä koko kaupunkiorganisaatiossa.

On meidän kaikkien vastuulla, että jokainen ihminen voi elää kaupungissamme turvallisesti juuri sellaista elämää, jota haluaa. Kaupungin tehtävä on mahdollistaa se. Tehdään Tampereesta edelläkävijä sateenkaari-ihmisten oikeuksien toteutumisessa!

Eliana Forsström

Tampereen kaupungin nuorisovaltuuston jäsen