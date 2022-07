Pääpuolustusargumenttina käyttöhuoneille pidetään haittojen vähentymistä, kirjoittaa varavaltuutettu Petteri Hinkka.

Koska kukaan ei halua huumausaineiden käyttöhuonetta naapuriinsa, niin kukaan ei aidosti kannata niitä. Jos käyttöhuoneet sijoittaa kauas asutuksesta, niin huumeongelmaiset eivät käytä niitä. Oikeudenmukainen käyttöhuoneiden sijoittaminen on siis mahdotonta. Monet huumeongelmaiset tuntevat vetoa kaupunkikeskustoihin. Keskustan huumeongelman pahenemista ei pidä tukea.

Kuka haluaisi työskennellä käyttöhuoneessa? Päihdepuolelle on vaikeaa löytää työntekijöitä, koska sote-puolella työntekijöiden turvallisuudesta ei tunnetusti välitetä. Huoneissa työskenneltäisiin haamuhoitajien vuoksi usein yksin.

Järjestyksenvalvoja tilojen ovella olisi sen hölmöläisyyden myöntämistä, että kyse on käytännössä baarista. Työtä ei voisi tehdä luodinkestävästä lasista olevassa kopissa, koska yliannostuksen saavalle asiakkaalle tulee antaa hätäensiapua. Ei olisi mahdollista taata työntekijöiden työturvallisuutta reilulla ja laillisella tavalla.

Pääpuolustusargumenttina käyttöhuoneille pidetään haittojen vähentymistä. Sisälle sammuminen näkymättömissä on vähemmän paha kuin kadulle pakkaseen. Käyttöhuoneet edellyttäisivät käytön ja hallussapidon rangaistavuudesta luopumista. Siitä seuraisi päihdemyönteisen huumausainekulttuurin yleistyminen ja käyttämisen lisääntyminen. Kasvanut kysyntä lisäisi huumeiden tarjontaa, mikä johtaisi rikollisten johdannaisilmiöiden noidankehään.

Käyttöhuoneet eivät siis vähentäisi kokonaishaittoja. Lopulta ongelmien noidankehän liberaalina vastavetona toteutettaisiin verollepano ja huumaavien aineiden tuotesääntely. Se johtaisi vain siihen, että voimakkaampaa ja halvempaa ties millä rotanmyrkyllä jatkettua tavaraa ostettaisiin edelleen laittomasti.

Toinen puolustusargumentti on mahdollisuus tavata päihdeongelmaisia valistamiseksi ja hoitopolun alun järjestämiseksi. Mitä jos jokin jengi omii käyttöhuoneen kerhohuoneeksi ja kauppapaikaksi, josta apua haluavat uhitellaan pois? Voisiko edes poliisi oikeasti tälle mitään, kun huumekauppaa ei nykyäänkään saada esimerkiksi Tampereen puistoista pois? Käyttöhuoneet myös edistäisivät toipumiselle haitallista ”verkostoitumista” käyttäjien kesken, kuten on käynyt vankiloissa. Monien kenttäammattilaisten mielestä kaveripiiri on pahin este toipumiselle.

Päihdepuolen pääongelma on, että vain murto-osa kuntoutumiseen tähtäävistä hoidoista onnistuu. Ne edellyttävät suurta sitoutumista hoitoprosessiin stigmallisesta sairaudesta, joka nimenomaan heikentää sitoutumiskykyä. Päättäjien on automaattiratkaisuna muodikasta ehdottaa psykoterapiaa kaikille, mutta siihenkin pitäisi potilaan sitoutua.

Olemme väistämättömässä kehityksessä, jossa kasvava huumausaineliberaalius johtaa ongelmien eskaloitumiseen. Huumausainemyönteiset mielellään viljelevät huumausainemyönteisiä tutkimuksia maailmalta. Pitää kuitenkin huomioida, että Suomi on Suomi ja yksikään heistä ei saisi demokraattisesti kerättyä naapurustostaan kannatusenemmistöä käyttöhuoneen perustamisesta naapurustoon.

Petteri Hinkka

varavaltuutettu (ps.) , Tampere