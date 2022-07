Julkisuudessa kerrotaan, että eläkeläisten indeksitarkastuksilla turvataan eläkeläisten ostovoima. Veronmaksajat kertoo eläkeläisten ostovoiman heikkenevän kuluvana vuonna 2–3 prosenttia. Eihän indeksi voi turvata, kun se on on juuri niin määritelty, ettei se ota mitään korotuksia täysimääräisesti huomioon ja kaiken lisäksi se on määritelty vanhentuneella tiedolla.

Työeläkkeitä korotettiin vuoden alussa 2,8 prosenttia, tässä vaiheessa vuotta hinnat ovat nousseet jo kolminkertaisesti. Keskimääräisen eläkeläisen inflaatio on kaiken lisäksi virallista suurempi. Tänä vuonna pieneläkeläisen keskeiset menot – ruoka, asuminen ja terveydenhoito – ovat nousseet keskimäärin jo lähes kymmenen prosenttia.

Monet hämmästyvät leikatun indeksin tehokasta vaikutusta eläkkeen ostovoimaan ajan kanssa. Eläkkeelle jäädessä eläke on 60 prosenttia palkasta, mutta jo kymmenen vuoden kuluttua vain noin 50 prosenttia, siinä se ostovoiman turvaaminen näkyy. Seuraavat eduskuntavaalit on 2.4.2023 sen teemaksi pitää nostaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden nimissä indeksin korjaus.

Esko Järvenpää

Jämsä