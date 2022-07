Huoltovarmuuden varmistamiseen ja hintojen nousujen hillitsemiseen tarvitaan solidaarisuutta, kirjoittaa Sirpa Pursiainen.

Presidentti Sauli Niinistö on nostanut esiin huolen hintojen nousemisesta ja sen vaikutuksista kotitalouksille. Huoli on varsin aiheellinen ja todellinen. Hintojen nousun hillitsemiseksi sekä huoltovarmuuden varmistamiseksi tarvitsemme aikaisempaa suurempaa solidaarisuutta. Meidän tulee saada aikaiseksi sellainen yhteistyön ja yksituumaisuuden henki, jossa jokainen osapuoli on valmis tasaamaan. Välttämättömyystarvikkeissa, kuten ruuassa tulee voiton tavoittelun sijaan pyrkiä varmistamaan ruuan riittävyys sekä hintatason pysyminen inhimillisenä.

Koko ruokaketjussa tulee varmistaa maataloudelle riittävät tuet. Arvioiden mukaan Suomessa on jo nyt pari tuhatta tilaa akuutissa maksuvalmiuskriisissä. Maatalousyrittäjille tulee ohjata kriisitukia, myöntää tarvittaessa valtion takaamia hätälainoja ja varmistaa, että tuet maksetaan ajallaan.

Alkutuotannon tukeminen on niin ikään tärkeää, sillä energiakustannusten nousu heijastuu suoraan ruuan valmistamisen kustannuksiin. Tässä tilanteessa kauppojen ei tule pyrkiä saamaan maksimaalista voittoa, vaan olla osaltaan kantamassa vastuuta yhteiskuntamme varsin haasteellisessa tilanteessa. Sekä S-ryhmä että K-ryhmä isoina toimijoina voivat tehdä tarvittavia Isänmaan tekoja ja kantaa eettistä ja yhteiskunnallista vastuuta.

Tarvitsemme laajaa yhteistä yhteiskunnallista keskustelua sekä koordinointia, jotta etenkin ruuan ja energian suhteen löydetään sellaisia ratkaisuja, joiden avulla tämä haasteellinen aika ylitetään. Maakunnat voisivat ottaa vahvempaa roolia alueellisen huoltovarmuuden ja kriisivalmiuden vahvistamiseksi.

Valtion ja kuntien tulee tarkastella huolellisesti omia talousarvioitaan sekä arvioida rahan kohdentamisen vaikutuksia. Karsintoja eri hankkeissa on pakko tehdä ja siirtää osa investoinneista myöhemmäksi. Palkankorotuksissa tarvitaan myös maltillisuutta. Mielestäni ruuan arvonlisäveron alentaminen on asia, jota tulee aidosti harkita. Arvonlisäveron alentaminen voi osaltaan hillitä ruuan hinnan nousua.

Hintojen nousu ja huoltovarmuuden varmistaminen ovat asioita, joihin valmistautuminen tarvitsee jokaisen panosta. Lähimmäisten tarpeista huolehtiminen ja naapuriapu ovat sinänsä jo arvostettavia asioita. Kotitalouksien tulee myös itse varautua niukkenevaan talouteen. Ei tarpeellisten kulutushyödykkeiden hankkimista on välttämätöntä arvioida. Suomalaiset jo nyt kierrättävät kohtuullisen hyvin ja kierrätys auttaa ehdottomasti heikommassa taloudellisessa asemassa olevia ja samalla säästää luontoa.

Koska hintojen nousu näyttää olevan vasta alullaan ja sota Ukrainassa näyttää jatkuvan, meidän tulee etupainotteisesti etsiä ja löytää keinot, joilla kotitalouksien taloudellista tilannetta saadaan helpotettua ja huoltovarmuus saadaan varmistettua. Erilaisten tukien kohdentamista kotitalouksille, taloyhtiöille ja yrityksille tulee lisätä sen osalta, että löydetään energian tuotantoon korvaavia keinoja. Esimerkiksi tuulivoiman rakentaminen sekä maalämmön ja aurinkopaneelien asentaminen ovat asioita, joiden kustannuksia tulee tukea nykyistä enemmän.

Sirpa Pursiainen

hyvinvointialuevaltuutettu, kaupunginvaltuutettu (kd.), Tampere