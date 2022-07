Tampereen vetovoiman perimmäinen syy on kahden järven ja kosken yhdistelmä

Tampere on jo vuosia ollut Suomen vetovoimaisin kaupunki. Miksi? Siihen on luonnollisesti montakin syytä, mutta koskaan ei ole mainintaa siitä, että mikä siihen on aivan perimmäinen syy.

Se on kahden järven ja kosken yhdistelmä. Näsijärvi, Pyhäjärvi ja Tammerkoski tekee ja antaa Tampereen kehittymiselle mahtavat puitteet. Lisäksi aito luonto on erittäin lähellä keskustaa.

Lisäksi Tampere on maantieteellisesti hyvällä alueella ja kulkuyhteydet ovat nopeat ja kohtuullinen matka tärkeisiin kohteisiin. En tiedä Suomessa yhtään kaupunkia, jossa nuo kaikki edellämainitut kohtaavat ihan kirjaimellisesti. Kaikki kunnia Tampereen päättäjille, mutta en usko, että Tampereella päättäjät ovat ylivertaisen viisaita muiden kaupunkien kehityksen kulussa, mutta uskoisin, että "helpotusta" se antaa päätöksenteoissa.

Kaikki rakentaminen maksaa ja maksaa paljon, mutta olen varma, että suuretkin investoinnit mitä Tampereella on tehty tulee aikanaan osoittautumaan kannattavaksi. Ei kannata hosua ja arvostella ennenaikaisesti. Olen vakuuttunut,

Että jos niitä mittavia hankkeita ei olisi Tampereelle vuosien varrella tehty, niin Tampere ei varmasti olisi asukasluvultaan Suomen kolmanneksi suurin kaupunki.

Rauno O. Lehtonen

Tampere