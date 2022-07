Maatalousyrittäjät tarvitsevat vaikuttavia tukitoimia jaksamisensa tueksi, kirjoittavat Päivi Huotari, Päivi Wallin ja Pirjo Saari Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta.

Maatalous ja tätä kautta kotimainen ruoantuotanto ovat kriisissä. Kriisin mittaluokka arvioidaan poikkeuksellisen suureksi verrattuna aiempiin vuosiin. Maatalousyrittäjien arviot omasta taloustilanteesta ovat heikentyneet ja tilanteen uskotaan entisestään huonontuvan tulevaisuudessa.

Yrityksen taloudellinen tilanne ja yrittäjän oma jaksaminen ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Tutkimuksista tiedetään, että taloudelliset vaikeudet lisäävät muun muassa maatalousyrittäjien työkyvyttömyysriskiä. Melan tuoreen työhyvinvointibarometrin (n=4718) mukaan maatalousyrittäjien työhyvinvointi on laskenut kaikilla mittareilla mitattuna. Työtyytyväisyys on alimmillaan koko mittaushistorian aikana, stressi ja psyykkinen oireilu ovat kasvussa. Oireista erityisesti masentuneisuus ja ärtyisyys ovat lisääntyneet.

Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat nostaneet keskiöön kotimaisen ruoantuotannon ja huoltovarmuuden tärkeyden. Jotta meillä riittää jatkossakin pöytään kotimaista ruokaa, maatalousyrittäjien mahdollisuus tuottaa ruokaa on turvattava.

Mela on toimeenpannut Välitä viljelijästä -projektia vuodesta 2017 ja projektin toimien on osoitettu olevan vaikuttavia.

Projektista saadun tuen myötä yrittäjien psyykkinen oireilu on vähentynyt ja työkyky noussut selvästi. Projektin kautta maatalousyrittäjille tarjotaan muun muassa projektityöntekijöiden laaja-alaista konsultaatioapua sekä ohjausta tarpeenmukaisen avun/tuen, kuten terapiapalveluiden, piiriin.

Lisäksi projektissa on luotu valtakunnallista varhaisen välittämisen verkostoa maatalousyrittäjien tueksi. Koska projekti on määräaikainen, tulisi sen keskeiset toimet mielestämme vakinaistaa pikimmiten. Selvää on, että maatalouden vaikea tilanne vaatii tuekseen järeitä konsteja yrittäjien jaksamisen tukemiseksi. Näitä vaikuttavia tukitoimia Välitä viljelijästä -projekti tarjoaa.

Päivi Huotari

toimitusjohtaja

Päivi Wallin

lomitus- ja työkykypalveluiden johtaja

Pirjo Saari

yksikönpäällikkö, työkykypalvelut

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela