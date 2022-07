Pesäpallostadionille sopiva paikka olisi ollut esimerkiksi Sorsapuiston tekojääradan paikalla, kirjoittaa Timo Saarimaa.

Tampereella pelatun Itä–Länsi-tapahtuman yleisön määrää ja sille tarjolla olleita palveluja käsiteltiin Aamulehdessä (AL 11.7.). Yleisöä oli ollut lähes katastrofaalisen vähän. Ainakin suhteutettuna Tampereen kaupunkiseudun väestöön, jota varsinaisesti ei artikkelissa otettu esille.

Yleisölle tarjotut palvelut olivat olleet laadullisesti ja kapasiteettinsa, vaikka yleisöä oli ollut vähän, puolesta ala-arvoiset. Tapahtuman liput olivat kalliit, mutta samat ongelmat olisivat olleet olemassa myös halvemmilla lippujen hinnoilla.

Mitään premium-tason elämystä Kaupin stadion ei pysty tarjoamaan. Sen sijainti harjoituskentistä tunnetun alueen takana kapean ja mutkaisen hiekkatien päässä on yksinkertaisesti väärä. Stadionin eteen ei ole esimerkiksi joukkoliikenteen linjaa. Minkäänlaista liikenteen opastusta ei stadionille myöskään ole.

Premium-tason elämykset edellyttävät palveluja, jotka eivät mahdollistu vain yksittäisten ottelujen yleisön muodostamasta kysynnästä. Sellainen elämys on tuotava keskelle paikkaa, jossa ihmiset liikkuvat ja jossa on palveluille yleensä ympärivuotinen ja jokapäiväinen kysyntä. Paikalle, joka on Tampereen oloissa kymmenien tuhansien ihmisten jokapäiväisten kulkureittien varrella. Sellainen sijainti muistuttaisi tamperelaisia päivittäin siitä, että kaupungissa on pesäpalloa ja Manse PP. Pesäpallo olisi esillä, kuten jääkiekko Nokia-areenassa sen osana kaupunkikuvaa on.

Pesäpallostadionille sopiva paikka olisi ollut esimerkiksi Sorsapuiston tekojääradan paikalla. Alueella on kysyntää korkean tason ravintolalle ja kahvilalle. Nämä ja esimerkiksi fanituotteita myyvä urheiluliike olisi voinut tulla osaksi pesäpallostadionia.

Paikka ja sen palvelut mahdollistaisivat eri hintakategorioiden ja palvelujen tasojen käytön otteluissa. Paikka on hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä.

Premium-tason lipusta maksanut katsoja voisi siellä tehdä ottelun ohella erilaisia ostoksia ja seurata ottelun jälkeistä lehdistötilaisuutta samalla, kun tekee ravintolassa tilausta ottelun jälkeiselle pitkän kaavan illalliselle.

Timo Saarimaa

Tampere