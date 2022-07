Ruokalautanen on ajateltava uusiksi niin laadullisesti kuin hinnallisesti, kirjoittaa Pertti Sarlund.

Päivän keskusteluaiheita on muun muassa ruuan hintojen nousu. Totta, ja mielestäni osittain etuajassa.

Olen seurannut elintarvikkeiden hintalappuja eri kaupoissa. Silmiini on osunut muutosnopeus, tuskin ovat tuotteet ehtineet tuottajalta kaupan tiskille, uppista lallaa, hinta on jo ehtinyt nousta osin huomattavastikin. Herää epäilys, onko kustannusten nousu edes ehtinyt tapahtua vai onko varmuuden vuoksi vähän ennakoitu.

Ei tästä pidä lannistua, nyt alkaa oikeastaan kuluttajien kulta-aika. On alkamassa erilaisten toimintamallien kehittämisen aikakausi. Mahdollisuuksia on monia. Onko aina pakko hankkia samanmerkkisiä ja hintaisia tuotteita? Mielestäni ei, vaan luovuutta pöytään.

Ruokalautanen on ajateltava uusiksi niin laadullisesti kuin hinnallisesti. Jos kuluttajat miettivät asian kukin kohdaltaan, voimme vaikuttaa tuottajien tuottavan kuluttajille sopivampia tuotteita niin määrällisesti, laadullisesti että hinnallisesti. Tähän asti olemme olleet valmistajien varassa, mitä he tuovat tarjolle. Eli investointi ruokaan on kannattavaa sille, jos vaan ei tyydy siihen, mitä on tarjolla. Vaihtoehtoihin kannattaa paneutua. Jos on kysyntä,ä niin tarjontaa varmasti löytyy. Kuluttaja kuitenkin viime kädessä päättää, mitä hän hankkii.

Ajatus hinnoista pamahti silmiini eri hintalapuista. Huomio kiintyi erääseen lihajalosteeseen, jonka hinta oli 2,95 euroa/pakkaus. Jonkun ajan kuluttua huomasin hinnan olevan 3,69 euroa/pakkaus eli korotus oli Ojalan laskuopin mukaan 25 prosenttia.

Mielestäni on vähän vaikea ymmärtää kustannusten kohoamisesta aiheutunutta korotustarvetta. Oman havaintoni mukaan samanaikaisesti tuotteen sisältö oli kokenut muutoksia, pakkauksen sisällön kosteus oli kohonnut, suolavesipitoisuus tuotteessa oli kasvanut. Kyseinen tuote ei kuulu enää hankintalistalleni, korvaaja on jo löytynyt.

Tähän asti en ole löytänyt yhtään miinusmerkkistä muutosta. Plusmerkkiset korotusmäärät vaihtelevat 10 prosentista 30 prosenttiin.

Uskoisin. että korvaavien tuotteiden avulla voidaan jossain määrin eliminoida hinnankorotusten vaikutuksia. Ei pidä myöskään unohtaa ruokapöydän uudelleen organisoinnin kokonaisvaikutusta, se ei ole pelkästään rahakysymys vaan ulottuu elämän laatuun ja hyvinvointiin. Mahdollisuus uudenlaisiin ruoka-aineisiin ja makuihin ja vaihtelua piintyneisiin tottumuksiin.

Pertti Sarlund

Tampere