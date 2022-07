Olen fossiili. Minuun on sitoutunut paljon hiiltä ja päässä voi olla sahanpurua, mutta aina en tiedä, miten sovittelisin sanojani erinäisten sahaustuotteiden kohdalla.

Moni tuttu iloitsee suuresti isoista, komeista terasseistaan. En halua olla ilonpilaaja, vaikka sanon, että enemmän varpaani nauttivat ruohon ja sileiden kivien kosketuksesta – ei kuitenkaan männynkäpyjen, mutta niitä putoilee terasseillekin! Terassien osalta puurakentaminen on mielestäni turhaa ja tuhlailevaa.

Mielensä pahoittaja minussa sai myös vallan, kun taivalsin lempitielläni, joka on ollut iso elämys varsinkin kesäisin. Kuuden kilometrin matka on kartuttanut vuosien varrella melkoisesti kasvi- ja perhostietämystäni toukokuusta lokakuulle. Kiiltomadon lamppukin tuli siellä tutuksi. Nyt linnusto on vähentynyt avohakkuiden myötä, mutta pyypoikueen vielä näin.

Heinäkuun iloihin ovat aina kuuluneet ahomansikat. Kun nyt taivalsin tutun reitin olivat pientaret autioiksi niitetyt. Ei kukan kukkaa, ei perhosen perhosta. Ahomansikoita löytyi neljä.

Suomalaisten paljon puhuttu luontosuhde lienee parturoitu neljän millin nurmikoiden myötä ja haudattu käsiteltyjen, sileiden terassilautojen alle.

Maijaliisa Mattila

Tampere