Minua on pitkään harmittanut maatalousyrittäjien jatkuva valitus elintarviketeollisuuden heille maksamista surkean alhaisista tuottajahinnoista. Erityisesti on pistänyt silmään, että vaikka heillä on monet vuosikymmenet ollut etujärjestönään Maa- ja metsätaloustuottajain keskuliitto MTK, se ei ole koskaan ymmärtänyt, mikä sen perustehtävän pitäisi olla: hoitaa hintaneuvottelut ja elintarviketeollisuuden kilpailutus maatalousyrittäjien puolesta.

Tuottajien ja heidän etujärjestönsä pitää viimeistään nyt alkaa toimia markkinatalouden lakien mukaan eikä enää surkeina taipua muiden toimijoiden almuihin. Koettakaa nyt ymmärtää, että teillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta jatkaa kannattavasti Suomen varsin kunniakasta maatalouselinkeinon harjoittamista tulevaisuudessa, ellette ota itseänne niskasta ja ala hoitaa hinta- ja toimitusehtoneuvotteluja oman joukkovoimanne avulla tarpeen tullen käyttäen myös sopivia painostuskeinoja.

Jos MTK ei jostain syystä ymmärtäisi tätä päätehtäväkseen eikä alkaisi hoitaa näitä neuvotteluja tuottajien puolesta, pitää tuottajien itsensä perustaa uusi yhteinen järjestö pitämään vihdoinkin huolta kaikkien maatalouden tuotantosuuntien edustajien elintärkeistä eduista. Ei markkinataloudessa voi pärjätä hyvin, jos ei ole halua tai tahtoa osallistua omien etujensa ajamiseen yhdessä.

Matti Raisamo

emeritus rautakauppias, Nokia