Seksuaalirikoksia koskeva laaja lakipaketti on hyväksytty, lait astuvat voimaan vuodenvaihteessa, kirjoittaa kansanedustaja Jouni Ovaska.

Sain juristiystävältäni viestin: ”Juhlissa tavanneet, ennalta toisilleen tuntemattomat nainen ja mies päätyivät samaan hotellihuoneeseen juomaan alkoholia. Mies kaatoi naisen sänkyyn, kun naisella oli vielä viinilasi kädessä. Mies riisui naisen ja aloitti yhdynnän. Mitään ei puhuttu. Nainen oli sekä humalassa että lamaantunut. Nainen ei vastustellut, joskaan ei myöskään osallistunut — lähinnä antoi asioiden tapahtua, kun ei muutakaan voinut. Lopulta hän sai kerättyä voimansa ja sopivalla hetkellä työsi miehen jaloillaan ja käsillään pois ja huusi ´lopeta´. Mies lopetti. Miestä ei tuomittu. Miksei? Väkivaltaa ei käytetty, väkivallan uhkaa ei ollut, uhri ei ollut humalan takia tiedoton, uhri ei ollut riittävän lamaantunut, koska oli lopulta saanut työnnettyä miehen pois ja tekijä lopetti teon siihen.”

Kyseinen esimerkki on yksi niistä syistä, joiden vuoksi olemme hallituksessa päättäneet uudistaa rikoslakia. Raiskaus on raiskaus, vaikka väkivaltaa ei käytetä tai vaikka uhri lopulta saisi sisua ja voimaa vastustaa tekijää.

Seksuaalirikoksia koskeviin säännöksiin on tehty aiemmin pistemäisiä parannuksia mutta kokonaisuudistus on puuttunut. Saimme kesäkuussa vihdoin hyväksyttyä laajan lakipaketin, jonka tarkoituksena on vahvistaa seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa.

Laki on jatkossa entistä ankarampi ja joidenkin säännösten tunnusmerkistöihin tehtävien muutosten myötä niiden soveltamisalat laajentuvat rikosoikeudellisen arvioinnin ankaroittamista merkitsevällä tavalla.

Keskeisimpänä muutoksena on suostumusperustaisuus. Voimassa olevan rikoslain mukaan raiskauksesta vankeuteen tuomitaan henkilö, joka pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen uhkaamalla tai käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa. Lakimuutoksen myötä seksuaalirikosten rangaistavuus perustuu vapaaehtoisuuden puutteeseen. Kuulemamme asiantuntijat tukivat esitystä laajasti.

Uudistuksen myötä myös lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistukset ankaroituvat tuntuvasti. Haluamme suojata paremmin lapsia, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Lähtökohtana on, että lapsi ei voi pätevästi suostua seksuaaliseen tekoon aikuisen kanssa. Sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan lapsen kanssa olisi lähtökohtaisesti sellaisenaan rangaistava lapsenraiskauksena.

Rangaistavaa ei jatkossakaan ole sellainen nuorisoikäisten keskinäinen kanssakäyminen, jossa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ei loukata. Kaikessa seksuaalisessa toiminnassa on keskeisintä, että siihen osallistuvat henkilöt ovat mukana omasta vapaasta tahdostaan.

Myös muita seksuaalirikoksia koskevia säännöksiä vahvistetaan. Seksuaaliseen ahdisteluun voi syyllistyä jatkossa muullakin tavalla kuin toista koskettelemalla. Toista esittävän seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen tulee erikseen rangaistavaksi, millä voidaan puuttua tehokkaammin myös internetissä ja sähköisellä viestinnällä tehtyihin seksuaalisiin loukkauksiin.

Uudistukset astuvat voimaan vuodenvaihteessa. Ne ovat seurausta oikeuskäytännössä havaituista ongelmista ja entistä avoimemmasta seksuaalisiin tekoihin liittyvästä keskustelukulttuurista. On tärkeää, että esimerkiksi seksuaalista häirintää käsitellään julkisuudessa ja teot nostetaan yleisön tietoisuuteen. Tällä on myös suuri ennaltaehkäisevä vaikutus.

Jouni Ovaska

Kirjoittaja on pirkanmaalainen kansanedustaja (kesk.)