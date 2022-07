Olin tänään(kin) nirppanokka! Saan tosi harvoin lehtimyyjiltä puheluita, koska en tilaa yleensä paperilehtiä, pärjään lyhyessä ja ystävällisessä hengessä myyjien kanssa yleensä ja vastaan aina tuntemattomiinkin numeroihin, koska osa on tärkeitä niistä, olen huomannut!

No, puhelu alkoi tekopirteästi: Dynastialta Maija hei! (nimi muutettu toki) ja sen jälkeen kysely, onko nyt puhelimessa Anne-Maria Linden – no on! Harvoin sitä vastailee toisten kännyköihin! Sitten alkoikin varsinainen puhemaraton: kerrottiin nopeasti kuin pikkuorava, kuten että minut on valittu erityisesti tähän kampanjaan, mitä kaikkia etuja saankaan, metritolkulla, ihan viimeisenä tuli esiin, että kyseessä on aikakauslehti, ehdin jo tyhjentämään tiskikoneenkin siinä samalla.

Silloin pääsin vihdoin sanomaan, että minä en tilaa yhtään lehteä ja siksi toisekseen jatkoin ihan neuvoksi, miten ei kannata myydä, alkuun pitää selkeästi sanoa, kuka soittaa, mistä ja millä asialla ja pitää taukoja ja antaa kohteelle rauhan vastata! Dynastia ja etunimi ei kerro mitään kohteelle!

Ei voi tuoteoksentaa hengästyttävällä vauhdilla ja sen jälkeen odottaa tilausta noin vain naps! Kerroin tämän soittajalle kauniisti ja toivotin hyvää päivän jatkoa!

Korostan, että arvostan joka ikisen työtä ja yleensä pärjään näistä puheluista sekunneissa, mutta nyt jäin lomalla kuuntelemaan koko litanian ja yritin antaa neuvojakin myyntipäivään!

Anne-Maria Linden

Tampere