Eriarvoisuus lisääntynyt Tampereella eri päivähoitomuotojen välillä jo vuosia, kirjoittaa Veera Salminen liikuntapäiväkoti Onnelista.

Tampereella ja monessa muussakin kunnassa isot ketjut ostavat pois pienempiä päiväkoteja. Isojen ketjujen on helpoin toteuttaa palvelusetelipäiväkotien kovat vaatimukset, kuten ympärivuotinen aukioloaika ilman loma-ajankohtien sulkuja ja vaadetta pitää päiväkodit auki kello 6 – 18.

Tällainen vaatimus on pienelle päiväkodille mahdottomuus, sillä toimintaa pyöritetään kannattavasti maltillisemmalla aukioloajalla esimerkiksi kello 7 – 16.30, mikä on linjassa henkilökunnan työaikojen ja lakisääteisen lapsilukumäärän kanssa suhteessa hoitajien määrään. Pienen päiväkodin on myös suljettava ovensa kesällä neljäksi viikoksi, jotta toiminta on kannattavaa henkilökunnan pitäessä lomansa tällöin.

Palveluseteliehtoja laadittaessa on unohtunut, että varhaiskasvattajien ja lasten suhdeluku ylittyy, jos päiväkodit ovat auki 12 tuntia vuorokaudessa. Vain isoilla yksiköillä on mahdollisuus pyörittää henkilökuntaa paperilla näin, ja kentältä tulee jatkuvasti viestiä, miten palvelusetelipäiväkodeissa henkilökuntaa on riittämättömästi ja vaihtuvuuus kovaa. Henkilökunnan uupumus on ollut tosiasia ja siitä on vaiettu jo pitkään.

Lue lisää: Hotellityöntekijä, pastori ja lastenhoitaja kertovat, millaista on olla töissä Tampereella jouluna – ”Silloin on niin hyvä ja rauhallinen fiilis”

Pienissä päiväkodeissa ei lomia voi porrastaa, sillä lapsilukumäärä ylittyisi helposti suhteessa hoitajiin. Myöskin pitkä aukioloaika on mahdoton yhtälö työaikojen venyessä tällöin yli kokonaistyöajan. Olen keskustellut oman henkilökuntani kanssa ja kuullut lukuisia kertoja, miten arvokasta ja tärkeää työssäjaksamisen kannalta on säännöllinen työaika maltillisen aukioloajan puitteissa, ja että loma-aikana kaikki lomailee samaan aikaan. Toki tarvitaan päiväkoteja jotka päivystävät kesällä ja ovat auki 6 – 18, mutta sitä ei voi tehdä pienten päiväkotien toiminnan kannattavuuden kustannuksella.

Palvelusetelin arvoon tulee säännöllisesti indeksikorotus. Pienten päiväkotien kuin myös ryhmäperhepäiväkotien sekä perhepäivähoidon toiminnan mahdollistamaan Tampereen kaupungin kuntalisään ei ole tullut korotuksia, eikä edes indeksikorotuksia käsittääkseni yli kymmeneen vuoteen! Kaikki voivat kuvitella, miten taloudellisesti tiukoilla yksityiset pienet toimijat ovat huomioiden kustannusten hurjat nousut!

Kysymys kuuluukin, suosiiko Tampereen kaupunki palvelusetelipäiväkoteja? Me yksityiset toimijat olemme taloudellisesti täysin eriarvoisessa asemassa, mutta niin ovat asiakasperheetkin. Asiakasperheet saavat palvelusetelipäiväkodeissa huomattavan sisaralennuksen, mitä Tampereen kaupunki ei ole millään lailla huomioinut yksityisen hoidon tuessa. Tiedämme myös monta perhettä, jotka sinnittelevät taloudellisesti tutussa pienessä yksikössä, koska eivät halua rahan takia vaihtaa paikkaa. Nyt on siis aika nostaa yli kymmenen vuotta vanha kuntalisä oikealle tasolle!

Mikään ei myös estä laatimasta palvelusetelien ehtoja myös pienten päiväkotien, ryhmäperhepäivähoidon ja perhepäivähoitoon sopiviksi. Ehdot aukioloajoista voivat olla suhteutettu yksikön paikkalukuun ja henkilökunnan määrään.

Kuntalisällä lapselleen hoitoa ostavat joutuvat maksamaan huomattavasti kovemman hinnan, koska siinä ei ole huomioitu sisaralennusta. Mikä estää kehittämästä kuntalisään sisaralennuksen? Kehittääkö Tampereen kaupunki palvelusetelitoimintaa yksityisen hoidon tuen valinneiden perheiden kustannuksella jättäen korottamatta tätä tukimuotoa ja huomioimatta säännölliset indeksikorotukset? Kyllä! Ne perheet, jotka haluavat lapsensa pieneen päiväkotiin, ryhmäperhepäiväkotiin tai perhepäivähoitoon ovat taloudellisesti täysin eriarvoisessa asemassa, eikä näin voi jatkua.

Vai halutaanko tosiaan suosia vain isoja yksityisiä ketjuja ja ajaa alas pienet toimijat, sekä taloudellisista syistä pakottamaan perheet valitsemaan ison palvelusetelipäiväkodin? Näin on käynyt myös meidän yksikössä.

Kuitenkin tiedetään, että isot lapsiryhmät eivät ole lasten etu, eivätkä ole sellaisia työympäristöjä, mihin henkilökunta sitoutuisi pitkäksi aikaa, työhyvinvoinnista puhumattakaan. Kentän ääni ei valitettavasti kuuluu riittävästi, vaikka muutamia dokumentteja aiheesta olemmekin saaneet katsella ja kuunnella asiantuntijoita, millaiset ryhmäkoot ovat lasten varhaisvuosina sopivimmat. Ei riitä, että paperilla kaikki näyttää hyvälle, kun käytännössä se on jotain ihan muuta.

Veera Salminen

Liikuntapäiväkoti Onnelit Oy