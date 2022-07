Haluan ihmisten ymmärtävän, ettemme me tahallamme ole tyhmiä, kirjoittaa Jenni Vuorinen.

Murrosikä on asia, josta kerrotaan ensimmäisen kerran ala-asteella, jolloin tirskutaan kavereiden kanssa kuukautisille ja muille murrosiän ihmeille. Silloin ei vielä ihan ymmärrä sitä, että ne asiat tulevat olemaan iso osa omaa elämää.

Kehon ja mielen suuret muutokset sekä mielialavaihtelut, jotka voittavat helposti maailman hurjimmankin vuoristoradan. Tunteiden kirjo tuntuu olevan suurempi kuin eläinlajien, niiden voimakkuudesta puhumattakaan. Itsevarmuuskin tuntuu muuttuvan koko ajan. Joinain päivinä itsensä tuntee pieneksi, hennoksi hyttyseksi, kun taas joinain päivinä olo on kuin mahtavalla leijonalla.

Emme itsekään nauti mielialanvaihteluistamme. Voimme olla äärettömän hyvällä tuulella, mutta jos joku sanoo yhdenkin väärän sanan, päivämme on pilalla. Me emme todellakaan tee sitä tahallamme vain ollaksemme ilkeitä tai ärsyttääksemme ketään. Se ärsyttää meitä itseämmekin. Suurimman osan ajasta emme edes ymmärrä, miksi tunnemme näin tai miksi teimme noin.

Tämä on meille hämmentävää aikaa. Joskus emme siedä yksinoloa ja välillä emme muuta haluaisikaan kuin vain olla yksin.

Murrosikää on hyvin vaikea selittää. Se on jokaisella erilainen, mutta silti omalla tavallaan samanlainen. Kaikki myös väittävät, että he ymmärtävät meitä, että murrosiässä olevien on vaikea muistaa asioita tai edes jaksaa tehdä mitään, koska aivojen huomio on ihan muualla (hormoneissa, kehon muutoksissa,…). Se, että aivojen huomio on muualla, on ihan tutkittu juttu, ja monet tietävätkin sen. Silti tuntuu, etteivät he ymmärrä.

On maailmanloppu, jos ei ole muistanut tehdä läksyjä tai jos ei ole jaksanut siivota huonettaan. Olet vain vastuuton teini, jos haluaisit olla kavereidesi kanssa, etkä jaksaisi huolehtia omaa osaasi perheen arjesta. Totta kai ymmärrämme sen, että meillä on omat kotityömme, mutta aina niitä ei vaan jaksa. On päiviä, kun ei haluaisi nousta sängyn pohjalta yhtään mihinkään ja päiviä, kun haluaisi vain touhottaa ja muuttaa maailmaa.

Tämä on aikaa, kun yritämme hahmottaa itseämme ja piirtää karttaa siitä, mihin kuulumme. Yritämme löytää omat juttumme, kuulua johonkin joukkoon ja toteuttaa itseämme, tavalla tai toisella. Haluamme piirtää itsellemme polun, mitä kulkea. Haluamme näyttää maailmalle, että kyllä meistäkin on johonkin. Yritämme olla aikuisia, vaikka olemme vielä lapsia.

Mikä on kummallista, on se, että meille sanotaan, että ”olette vielä ihan lapsia”, mutta käsketään käyttäytyä kuin aikuiset ja ottaa melkein yhtä paljon vastuutakin. Toinen ristiriitainen tilanne on tämä: meitä käsketään nauttia nuoruudesta, elää täysillä ja pitää hauskaa, kun taas toisesta suunnasta koulu, vastuu ja aikuistuminen painavat päälle.

Koulu, vastuu ja aikuistuminen. Tärkeitä asioita, tiedetään.

Haluan ihmisten ymmärtävän, ettemme me tahallamme ole tyhmiä. Me emme tahallamme suutu pienimmästäkin kommentista tai jätä asioita tekemättä. Miksi me niin tekisimme? Emme halua, että muut inhoavat meitä ja jupisevat selkämme takana siitä, kuinka nykynuoret ovat kiittämättömiä, laiskoja ja vastuuttomia.

Me emme ole täydellisiä, en yritä väittää niin, sillä kukaan ei ole täydellinen. Eivät edes ne aikuiset. jotka kyseenalaistavat ja arvostelevat meitä. Minusta se on jopa loukkaavaa, koska hekin ovat olleet nuoria ja hekin ovat tehneet tyhmyyksiä. Luulisi heidän ymmärtävän, miltä meistä tuntuu. Toisaalta, ajat muuttuvat. Teininä oleminen kolmekymmentä vuotta sitten oli ihan erilaista kuin nykypäivänä. Eiväthän he täysin voikaan ymmärtää. Eikä meitä pidä kohdella silkkihanskoin, mutta ymmärtäen.

Jenni Vuorinen

Tampere