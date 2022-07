Kaikki eivät tiedä, että mikäli irtisanomisaikana ei ole työvelvoitetta, voi aloittaa työt uuden työnantajan palveluksessa saman tien, kirjoittaa Insinööriliiton Samu Salo.

Irtisanomisajan nykyistä parempi hyödyntäminen on jäänyt vähälle huomiolle pyrittäessä nostamaan työllisyysastetta ja vähentämään työttömyyttä. Syitä on monia. Yksi syy on tietämättömyys: ihmiset eivät välttämättä tiedä, että mikäli irtisanomisaikana ei ole työvelvoitetta, henkilö voi aloittaa työt uuden työnantajan palveluksessa saman tien.

Työttömyysjaksoja voi yrittää lyhentää myös limittämällä työttömyysjakson alku ja uuden työn etsiminen palkallisen irtisanomisajan päälle.

Insinööriliitto esitti toukokuussa uutta mallia työllistymisvapaaksi. Mallissa irtisanotulta loppuisi työvelvoite 14 vuorokauden jälkeen irtisanomispäivästä, hän ilmoittautuisi viranomaisille työttömäksi työnhakijaksi ja pääsisi aktiivisten työvoimapalvelujen piiriin.

Perusajatus on hyödyntää irtisanomisaika nykyistä paremmin välivaiheena vanhasta työpaikasta uuteen. Uskon, että uudistuksella olisi toteutuessaan merkittäviä hyötyjä. Työttömyys ja sen aiheuttamat kustannukset vähenisivät merkittävästi, työvoiman kiertonopeus kasvaisi ja valtion rahoituspohja vahvistuisi. Tärkein hyöty olisi kuitenkin inhimillinen, saada työttömäksi joutunut ihminen mahdollisimman pian uuden työn syrjään kiinni.

Uuden työllistymisvapaan kustannusten ja hyötyjen tarkka arviointi on hankalaa. Muuttujia on paljon, kuten irtisanomisaikojen pituus, palkkataso ja uudistuksen vaikutus työttömyysjaksojen pituuteen. Mitä enemmän ne lyhenevät, sitä suuremmiksi taloudelliset vaikutukset nousevat. Olemme arvioineet yhteiskunnan hyötyjen nousevan useisiin satoihin miljooniin euroihin.

Uudistus edellyttää ajattelutavan muutosta niin yrityksissä, työntekijöissä kuin päättäjienkin keskuudessa. Jatkossa työnantaja joutuisi nykyistä tarkemmin miettimään, koska ei enää tarvitse työntekijänsä panosta. Työntekijälle hyöty olisi irtisanomisajan nykyistä parempi hyödyntäminen ja tunne, että on koko ajan osa yhteiskuntaa eikä sen ulkopuolella.

Samu Salo

puheenjohtaja, Insinööriliitto