Monelta ongelmalta vältyttäisiin, jos asiat ratkaistaisiin kokonaisuus huomioiden yleiskaavatasolla, kirjoittaa Antti Pulkkinen.

Kangasalan kaupungin valtuusto on hyväksynyt 13.6. Saarenmaan osayleiskaavan. Tämä on aiheuttanut kysymyksiä kuntademokratiasta ja maanomistuksesta erityisesti Kangasalla, mutta huolestuneita kommentteja ovat esittäneet myös tamperelaiset erityisesti Kaukajärven vedenlaadun suhteen.

Viime viikkojen helteiden aikaan Kaukajärven uimarannat ovat olleet ahkerassa käytössä, mitä sinilevä on kuitenkin haitannut. Hulevedet ovat yksi syy järven rehevöitymiselle, mikä pahentaa sinilevätilannetta.

Kaavassa on hulevesien suhteen vielä huolestuttavampiakin kohtia kuin vesien virkistyskäyttö. Kaavaselostuksessa on mainittu kemianteollisuuden sijoittumisesta Lorukorven metsään. Tämän teollisuusalueen hulevedet johdetaan Roineeseen alle kilometrin päähän Tampereen vedenottamosta, josta nykyisin otetaan 2/3 Tampereen käyttövedestä.

Vastoin aiempia kaavaehdotuksia hyväksytyssä kaavassa suunnitelmana on, että teollisuus käsittelee jätevetensä itse, eikä kaupungin toteuttamille hulevesialtaille ole tarvetta. Samalla teollisuusalueen halkaiseva viherkäytävä on poistettu lopullisesta kaavasta. Saarenmaan osayleiskaavan hulevesiselvityksessä suositellaan luonnollisia puskurivyöhykkeitä erityisesti teollisuuden päästöjen suhteen. Puskureista on kaavoituksessa kuitenkin luovuttu. Ilmeisesti on haluttu tehdä mahdollisimman laaja teollisuusalue. Kokonaisuus on maallikon ymmärryksen mukaan altis vahingoille, kun puskureita ei ole.

Kaavoittajan mukaan yksityiskohdista päätetään asemakaavatasolla. Kuitenkin jo Lamminrahkan hulevesivahinkojen kohdalla todettiin, että jälkikäteen hulevesiongelmien korjaaminen on vaikeaa ja kallista.

Monelta ongelmalta vältyttäisiin, jos asiat ratkaistaisiin kokonaisuus huomioiden yleiskaavatasolla eikä pala kerrallaan vasta asemakaavoituksella.

Antti Pulkkinen

Kangasala