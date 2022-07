Nyt markkinoille hyppäävillä pitkäaikaisilla sijoittajilla on vastassaan myös mahdollisuuksia, kirjoittaa Kimi Heikkilä.

Nousumarkkinan lopun voi tunnistaa siitä, kun pankit mainostavat kalliita rahastojaan, jotka lupaavat ratkaista kaikki asiakkaan ongelmat, kahvihuoneissa jaellaan sijoitusneuvoja ja raflaavia sijoitusotsikoita virtaa liukuhihnalta uutissivustoille, joilla kalastellaan menestyksekkäästi klikkauksia.

On selvää, että osakkeiden noustessa vuosikausia pitkän nollakorkokauden ja epäterveen rahapolitiikan seurauksena, alkaa kätevä tapa vaurastua levitä ihmisten keskuudessa. Sitten kun entistä useampi työntää lisää rahaa markkinoille, osakkeet nousevat edelleen. Nousu ruokkii nousua.

Totuus on kuitenkin, että mitä enemmän osake nousee, sen kapeammaksi jää sen tulevaisuuden kassavirtoihin perustuva tuotto-odotus. Näin ollen moni nousumarkkinan huipulla kyytiin hypännyt sijoittaja on lähtenyt peliin aivan väärään aikaan ja ostanut yksinkertaisesti kalliita osakkeita. Hinta on se mitä maksat, arvo mitä saat, sanoo Warren Buffett.

Nyt asiat ovat toisin. Osakkeet ovat laskeneet, minkä vuoksi myös yleinen mielenkiinto niihin on laskenut. Näin sykleittäin elävällä markkinatrendillä on tapana toimia. Osin keskuspankkien aikaansaama inflaatio on tuonut sijoittajien päiden menoksi ikäviä elementtejä: rahaelvytyksen alasajon, osakkeiden reaalituottojen laskun, yritysten kannattavuusongelmat sekä koronnousut, mikä nostaa sijoittajien tuottovaadetta, heikentää osakkeiden mielenkiintoa suhteessa korkosijoituksiin ja lisää yritysten rahoituskustannuksia.

Lisäksi korot ja inflaatio jarruttavat talouskasvua tuoden globaalin taantuman uhan. Nämä yhdessä ovat romahduttaneet sinänsä täysin ymmärrettävästi markkinat. Myös sota on osaltaan ruokkinut inflaatiota ja aiheuttanut taloudessa epävarmuutta. Nyt vasta ymmärrän, miksi Seppo Saario varoitti vakavasti inflaatiosta kuuluisassa pörssiraamatussaan.

Mutta toivo ei ole menetetty, päinvastoin! Nimittäin osakkeiden laskiessa niiden tuotto-odotusten voidaan olettaa vastavuoroisesti nousevan, joka on nettosäästäjälle vain hyvä asia. Lisäksi kun monet riskit ovat jo realisoituneet ja kursseihinkin ollaan leivottu pitkälti lähiajan synkkyydet, eikä osakkeesta riippuen niin paljon esimerkiksi inflaation ja sodan taittumista tai mahdollisen taantuman jälkeistä noususuhdannetta, nyt markkinoille hyppäävillä pitkäaikaisilla sijoittajilla on vastassaan myös mahdollisuuksia. Vaikken voi ollakaan suosittelematta harkitsemaan ensisijaisesti vähäkuluisia indeksirahastoja, varsinkin osakepoimijoille näen varovaisen mielenkiintoisia tilaisuuksia auenneen.

En tiedä, kuinka syvältä haetaan vauhtia uudelle nousukaudelle. Heikon talousympäristön ja korkean inflaation yhdistelmä on nimittäin pahin myrkkycocktail arvopaperimarkkinoille, jota keskuspankitkaan eivät voi korjata lisäelvytyksellä. 1970-luvun lasku/sivuliikemarkkinoillekaan ei meinannut tulla millään loppua stagflaation jyllätessä. Mutta sen tiedän, että tänään on paljon parempi päivä ostaa osakkeita kuin vuosi sitten, silloin kun kaikki näytti hyvältä.

Onneksi laskumarkkinat ovat historian valossa olleet silti keskimäärin paljon lyhytkestoisempia kuin nousumarkkinat. Lisäksi osakkeet ovat olleet usein varteenotettavia sijoituksia silloin, kun sentimentti (tunto, mieli) niitä kohtaan on heikentynyt. Hyvä nyrkkisääntö voi edelleen olla se, että kun yleinen kiinnostus osakkeisiin lopahtaa ja uutisotsikoissakin korkeintaan kauhistellaan pörssiromahdusta, kannattaa harkita huolellisia ostoja ajallisesti hajauttaen. Pitkässä juoksussa optimisti lopulta voittaa markkinoilla.

Kimi Heikkilä

Pirkkala