Viime aikoina on kauhisteltu jatkuvasti kasvavia kuluja. Se on osittain aivan oikein. Saavutetuista eduista ei ole helppo luopua! Haitoista huolimatta on pakko pystyä ajattelemaan tosiasioita laajemmin. Kiroilu ei auta.

Tilanne ei ole niin paha kuin ajatellaan. Tiedossamme on, että jo viime vuoden maaliskuussa aloimme kuluttaa tämän vuoden luonnonvarantojamme. Näin on tapahtunut vuosikausia. Koko maailman luonnonvarojen ylikäyttö alkaa elokuussa. Tämän tietäen on aivan oikein, että tingimme elintavoistamme.

Nykyään ympäristönsuojelu ja luonnon kestokyky on tullut yleiseksi puheenaiheeksi. Jospa tämä elintavoista pakkotinkiminen onkin vain hyväksi? Jospa tämä onkin tarvitsemaamme luonnonsuojelua? Nyt se vain tapahtuu kovalla kädellä.

Lauri Ruippo

Tampere