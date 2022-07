On ollut mielenkiintoista ja innostavaa, kun on konkreettisesti saanut vietyä merkittäviä esityksiä eteenpäin, kirjoittaa kansanedustaja Ilmari Nurminen.

Kulunut vaalikausi on ollut monestakin syystä poikkeuksellinen: ensin koronapandemia ja sen tuoma epävarmuus, nyt Venäjän hyökkäys ja sen vaikutukset niin koko Euroopan turvallisuuteen kuin myös esimerkiksi elämisen kallistumiseen.

Nämä tilanteet ovat vaatineet päätöksentekijän näkökulmasta valmiutta nopeaan reagointiin sekä luottoa parhaaseen saatavilla olevaan asiantuntijatietoon. Haastavina aikoina ei kuitenkaan saa unohtaa sitä kaikkea hyvää, mitä on saatu aikaan – ja mitä on vielä tulossa.

Olemme tällä hallituskaudella nostaneet työllisyysasteen ennätykselliseen 74 prosenttiin, mikä jo lähes saavuttaa hallituksen työllisyystavoitteen, ja työllisyys on vahvistunut yli 90 000 ihmisellä. Koronan pahimmista talousvaikutuksista ja talouden elpymisen eteen vaaditusta työstä huolimatta työllisyystoimilla on luotu toimeentulon turvaa ja sujuvampaa arkea monelle. Suurien, maailmanlaajuisten kriisien keskellä on hyvää muistaa, kuinka suuri merkitys työllä ja toimeentulolla on yksittäisen ihmisen elämään.

Maailman kriisit ovat näkyneet myös hintojen nousuna. Elokuun alusta onneksi astuvat voimaan indeksikorotukset pienimpiin etuuksiin, mikä tukee monen arkea elinkustannusten kasvaessa. Lisäksi polttoaineiden hintojen pienentämiseksi laskimme jakeluvelvoitetta väliaikaisesti. Muuttuvaa tilannetta täytyy seurata tiiviisti ja olla valmis tekemään tarvittavat päätökset ihmisten ostovoiman turvaamiseksi.

Olen saanut toimia valiokuntavastaavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, ja monet itselleni läheiset asiat liittyvätkin ihmisten hyvinvointiin ja terveydenhuoltoon. Tehtäviini on lukeutunut hallitusten esitysten neuvottelu sekä niiden läpivieminen eduskunnassa aina valiokunnasta istuntosaliin. On ollut mielenkiintoista ja innostavaa, kun on konkreettisesti saanut vietyä merkittäviä esityksiä eteenpäin.

Olemme saaneet eteenpäin monia esityksiä: viimeisimpänä olemme uudistaneet vanhuspalvelulakia, jonka toisen vaiheen avulla parannetaan muun muassa kotihoidon ja erilaisten ikäihmisten asumispalveluiden tilannetta. Parhaillaan työstämme hoitotakuuta – jonka toteutuessa voidaan taata jokaiselle pääsy lääkäriin viikossa. Lisäksi työstämme, miten hoitotakuun yhteydessä voisimme vahvistaa myös terapiapalveluiden saatavuutta. Nämä ovat tärkeitä ja oikeansuuntaisia uudistuksia, joihin on hyvä kohdentaa resursseja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Toisaalta laivaa ei hetkessä käännetä, mutta kurssi on nyt parempaan suuntaan.

Eniten tällä hetkellä kannan huolta sote-alan työntekijöiden hankalasta tilanteesta. Korjattavaa on niin palkoissa kuin työoloissa ja työntekijöiden jaksamisessa. Työmarkkinaosapuolten on löydettävä tilanteelle ratkaisu. Annan täyden tukeni hoitajien vaatimuksille, koska ilman alan ongelmiin puuttumista, muut ponnistukset parempien sosiaali- ja terveyspalveluiden puolesta ovat mahdottomia.

Jos alan resurssivajeelle ja jaksamishaasteille ei löydetä ratkaisua, on esimerkiksi hoitotakuun toteutuminen suuren kuormituksen keskellä haastavaa. Olemme saaneet lukea, kuinka myös Pirkanmaalla tilanne on kriisiytynyt monissa paikoissa, ja vaadin sote-alan johtajilta ja työnantajilta vastaantuloa.

Paljon on myös vielä tulossa työpöydälleni. Syksyllä on tarkoitus edistää niin vammaispalvelulakia, jolla turvataan sosiaalihuollon erityispalveluita kuin esitystä laiksi toimeentulotuesta, mikä vahvistaa tuen roolia sosiaalihuollossa. Myös mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuutta pyritään entisestään parantamaan. Kaikessa sosiaali- ja terveyslainsäädännön uudistamisessa on muistettava huolehtia hyvinvoinnista laaja-alaisesti ja huomioida jokaisen ihmisen erilaiset tarpeet.

Hallituksen esityksissä ei myöskään unohdeta paperittomien oikeutta terveydenhuollon välttämättömiin palveluihin tai sukupuolivähemmistöjen itsemääräämisoikeutta.

Kaiken poikkeuksellisenkin keskellä on tärkeää viedä yhteiskuntaa uudistavia esityksiä eteenpäin. Maailma ei muutu itsestään, vaan se vaatii tekijänsä. On muistettava ne hyvät asiat, joita tehdystä työstä on seurannut ja vaikka muutokset voivat viedä aikaa, ei toivosta kannata luopua. Työ ei aina ole helppoa, mutta se on välttämätöntä. Etenkin tässä tilanteessa myös kaikista heikompiosaiset tarvitsevat puolustajansa.

Ilmari Nurminen

Kirjoittaja on pirkanmaalainen kansanedustaja (sd.)