Kaupunki olemme me, veronmaksajat. Kaupungin omaisuus on siis meidän omaisuuttamme, minun, sinun ja Hentun Liisan. Suomen perustuslakiin kirjattu laki omaisuuden suojasta tarkoittaa, ettei kellään ole oikeutta hukata meidän omaisuuttamme. Meidän omaisuuttamme on esimerkiksi Frenckellin kiinteistö, jonka valtuusto, virkamiehen esityksestä, on päättänyt myydä pulunruokahinnalla M/K Tampere IV oy:lle. Se on kovin onnetonta omaisuudenhoitoa.

Paljon suurempaa omaisuusmassaa merkitsevät kaupungin metsät. Tätä omaisuuttamme on jo monta vuotta sananmukaisesti nakertanut pieni, mutta vaarallinen otus, kaarnakuoriainen eli kirjanpainaja. Se on tuhonnut metsiämme jo hehtaarikaupalla. Kaupungin toimet katastrofin pysäyttämiseksi ovat olleet lähinnä olemattomia. Esimerkiksi Helsinki on puuttunut paljon pienempään kirjanpainajaongelmaan paljon rivakammin ottein.

Tein oikaisuvaatimuksen Tampereen kaupungin metsänhoitomalliin 2022 – 2030. Vaadin tekstiin lisättäväksi: "Kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin kaarnakuoriaistuhojen pysäyttämiseksi". Oikaisuvaatimukseni hylättiin asunto- ja kiinteistölautakunnan kokouksessa 15.6.

Päätöstekstissä todetaan muun muassa: "Kaarnakuoriaisten tuhoja voidaan torjua tuhoille alttiissa metsissä riittävän ajoissa tehdyillä hakkuilla".

Millaisia olisivat "riittävän ajoissa tehdyt hakkuut" esimerkiksi Takahuhdin rantatien varrella pystyynkuolleena jököttävän monen hehtaarin kuusimetsän ja sen naapuripalstojen kohdalla?

Tellervo Tuominen

Tampere