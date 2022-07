On rohkeaa ja vastuullista todeta, että nyt tarvitsemme apua, kirjoittavat Jaana Vaittinen ja Paula Malaska Tampereen ensikodista.

Kolumnissaan Roosa Vanhanen kertoi (AL 1.7.), miten heidän lapsensa on onnistuneesti oppinut nukkumaan paremmin ihan itsekseen ilman sen suurempaa työskentelyä. On ihana kuulla näitä kertomuksia perheistä, joissa huonouninen vauva ei ole aiheuttanut perheessä suurempaa haastetta.

Perheillä on kuitenkin erilaiset resurssit ja voimavarat. Se, mikä on yhdelle vanhemmalle helppoa kestää, voi olla toiselle sietämätöntä.

Apua vauvan uneen liittyviin haasteisiin on saatavilla monesta lähteestä ja on totta, että neuvoja kannattaa kuulla kriittisin korvin. Se, mikä toimii yhdelle, ei välttämättä sovi toiselle. Apua kuitenkin kannattaa hakea mieluummin aikaisessa vaiheessa, ennen kuin unettomat yöt aiheuttavat perheessä väsymyksen lisäksi muitakin haasteita.

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset tarjoavat tukea vauvan päivä- ja unirytmin löytymiseen kautta maan. Tampereen ensikodilla päivystää tiistaisin maksuton uniohjauspuhelin, johon soittamalla saa apua erilaisiin kysymyksiin vauvan uneen liittyen.

Jos huonounisten öiden tuomat haasteet ovat kasaantuneet ja perhe kokee tarvitsevansa vahvempaa tukea, ensikoti tarjoaa myös viiden päivän mittaisia uni-valverytmitysjaksoja. Jaksoilla vauvalla on öisin oma työntekijä, joka lempeästi ohjaa vauvaa rauhoittumaan öisin itsekseen. Vanhempi saa yöaikaan levätä omassa huoneessaan, ja päiväaikaan työskennellään yhdessä tasaisen vuorokausirytmin ja arkisten rutiinien saavuttamiseksi.

Tutkimustieto osoittaa, että tasainen vuorokausirytmi ja toisinaan tylsiltäkin tuntuvat, toistuvat rutiinit sekä riittävä määrä virikkeitä valveillaoloaikana vaikuttavat huomattavasti vauvan unen laatuun ja määrään. Jaksolle on mahdollista saada maksusitoumus lapsiperheiden sosiaalityöstä.

Sekä puhelimitse tapahtuvalla uniohjauksella että uni-valverytmitysjaksoilla on nähty paljon positiivisia tuloksia. Parantuneet yöunet vaikuttavat vanhemman voimavaroihin ja sen myötä koko perheen hyvinvointiin merkittävästi. Usein myös lapsen vireystila tasaantuu ja päiväaikaiset ruokailut sujuvat paremmin rutiinien myötä. Jos vauvalla on isompia sisaruksia, levänneet vanhemmat jaksavat vastata paremmin heidänkin tarpeisiin.

On tärkeää, että kukaan vanhempi ei koe häpeää siitä, että kotona nukutaan huonosti tai oma olo on vähäisten unien vuoksi kiukkuinen. Se, että ei osaa itse ratkoa kaikkia vanhemmuuteen liittyviä pulmia, ei ole huonoa vanhemmuutta. Päinvastoin on rohkeaa ja vastuullista todeta, että nyt tarvitsemme apua. On myös tärkeää tietää, että apua on saatavilla.

Jaana Vaittinen

palvelupäällikkö, Tampereen ensikoti

Paula Malaska

vastaava sosiaalityöntekijä, Tampereen ensikoti