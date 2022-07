Lasta ei voi milloinkaan deletoida omasta elämästään, eikä jättää täysin oman onnensa nojaan, kirjoittaa Jaana Uolamo.

Mistä kertoo lisääntyneet huostaanotot ja lastensuojelun nykyinen tilanne? Se kertoo vanhempien itsekkyydestä. Tämä itsekkyys tapahtuu monesti aivan huomaamatta, koska nykyinen sukupolvi on kasvanut individualistiseen ajatteluun ja talouskasvun ihannointiin.

Aikamme ilmiö on, että lapsia halutaan itsekkäistä syistä, koska lapsia ”kuuluu hankkia” tietyssä elämänvaiheessa, mutta heihin ei haluta sitoutua ja ajatella heidän parastaan. Halutaan jatkaa omaa huoletonta, itsekeskeistä ja vapaata elämää ilman velvollisuuksia ja vastuita.

Lapseen sitoutuminen tarkoittaa hänen elämäänsä osallistumista ja hänen tarpeidensa ja tunteidensa laittamista etusijalle, omien itsekkäiden halujen ja tarpeiden edelle. Se tarkoittaa lapsen huomioimista tunnetasolla – rakastamista – ja se on loppuelämäksi sitoutumista, vaikkakin tilanteet muuttuvat ja lapsi vähitellen itsenäistyy ja irtaantuu vanhemmistaan.

Lasta ei voi milloinkaan deletoida omasta elämästään, eikä jättää täysin oman onnensa nojaan vaan lapsi seuraa aina mukana. Aikuinenkin lapsi tarvitsee vanhempiaan, mutta eri tavalla. Lapsi tarvitsee juuret, joihin palata, henkisen kodin, joka on vanhempien parisuhde.

Lapset tarvitsevat sen tunteen, että heitä rakastetaan ja että he ovat aina vanhemmilleen tärkeitä. Lapsen syntymä mullistaa koko elämän ja haastaa vanhemmat kasvamaan vanhemmuuteen.

Lapsi ei ole esine, jota voi heitellä joka suuntaan, tai kulutushyödyke, joka ensin hankitaan hetken huumassa ja sitten kun kyllästytään, niin siitä hankkiudutaan eroon. Näin tuntuvat monet ajattelevan, koska yhteiskunta on muuttunut kulutuskeskeiseksi.

Vanhemmuuteen tarvitaan tietynlaista uhrautumista, johon ei välttämättä olla nykypäivänä kovin valmiita. Se on kokonaisvaltaista huolenpitoa toisesta ihmisestä 24/7 ja hänen hyvinvointinsa asettamista tärkeimmälle sijalle elämässä – eli tarkoittaa omista etuuksista joustamista ja jopa luopumista, kuten omasta ajasta ja menoista.

Elämä ei ole aina helppoa ja harmaa arki saattaa uuvuttaa, jos arjen sietokyky on jäänyt oppimatta ja elämältä haetaan elämyksiä ja pelkästään positiivisia tunteita. Lapset kuitenkin tuovat pieniä iloja elämään. He auttavat vanhempiaan näkemään, mikä elämässä on todella tärkeää: rakkaus.

Lasta ei voi hallita ja pakonomaisesti yrittää kasvattaa haluamansa suuntaan, vaan lapsi on tunteva ja ajatteleva ihminen, jota täytyy saattaa kasvamaan omaksi itsekseen ja kuuntelemaan omia tunteitaan. Lapsi tarvitsee vanhempien ehdottoman tuen ja rakkauden kasvaakseen tasapainoiseksi aikuiseksi.

Lapsi ei niin sanotusti vastaa aina vanhempien tai ympäristön odotuksia. Se pitää hyväksyä, että lapsi on tietynlainen ja tarvitsee rakkautta omana itsenään kasvaakseen henkisesti ehjäksi.

Suomi on aika lapsikielteinen maa; lapsia ei kovin haluta tai hyväksytä mukaan yhteisöön, siksi vanhemmat jäävät monesti liian yksin kasvatustehtävän kanssa. Yhteisöllisyyden puute aiheuttaa yksinäisyyttä, mikä myös tekee lastenkasvatuksesta rankempaa.

Lapset suljetaan päiväkoteihin pitkiksi päiviksi ja vanhemmat saavat vapauden luoda uraa, tienata rahaa tai olla jouten. Lapsi voi tuntua rajoitteelta niistä, joiden on vaikea luopua omista menoistaan ja harrastuksistaan. Juhliinkin kutsutaan monesti aikuiset ilman lapsia.

Parisuhteeseen ei sitouduta tarpeeksi ja naimisiin ei mennä; toisin sanoen perheeltä puuttuu tukeva kivijalka, johon rakentaa. Siksi parisuhteet horjuvat ja romahtavat elämän myrskyissä ennen pitkää ja eniten tästä kärsivät lapset.

Eron jälkeen löydetään sitten uusi onni ja perustetaan uusi perhe, johon aikaisempien liittojen lapset eivät täysin tunnetasolla kuulu.

Nyt on aika höllätä vähän tahtia ja keskittyä olennaiseen, eli itsensä ja perheensä rakastamiseen ja hoivaamiseen. Se lisäisi kaikkien henkistä hyvinvointia ja vähentäisi lastensuojelun tarvetta.

Jaana Uolamo

Akaa