Paikallisradiokentän tuho, CD-levyjen ylihinnoittelu ja tuotoiltaan huolestuttavasti paikallaan polkeva suoratoisto kertovat, kuinka väärät profetiat ovat järjestelmällisesti tuhonneet alalta kaikki teknologian tarjoamat mahdollisuudet, kirjoittaa Erkki Puumalainen.

Suomalaisen työn liiton mukaan jopa 94 prosenttia suomalaisista ostaisi suomalaisen tuotteen tukeakseen työllisyyttä. Valtaosassa musiikkia mekanismi toimii toisinpäin, koska moni suomalainen laulu on ulkomailla omistettu. Kuluttaja maksaa jo ennen kulutusta ulkomaiselle alustalle ja sieltä raha tilitetään ulkolaiselle levy-yhtiöille. Kulutuksen lisäämisellä ei enää ole vaikutusta, sillä kuukausimaksu tarjoaa rajattoman kuuntelun.

Nerokkaaseen parvimanipulaatioon pohjaava ulkomainen lobbaus on surkastuttanut markkinat ja sekin vähä vuotaa ulkomaille. Paikallisradiokentän tuho, CD-levyjen ylihinnoittelu ja tuotoiltaan huolestuttavasti paikallaan polkeva suoratoisto kertovat, kuinka väärät profetiat ovat järjestelmällisesti tuhonneet alalta kaikki teknologian tarjoamat mahdollisuudet.

Suoratoistossa on vain puoli miljoonaa maksajaa! Pitäisi olla neljä, jos väite kysynnän siirtymisestä nettiin kantaisi. Sinne ladataan 60 000 uutta teosta joka päivä, mutta koska maksajien määrä ei kasva, tulos on sama kuin lisäisi vettä soppaan.

Musiikissa on käynyt kuin venäläisessä sotaopissa. Moukaroidaan maa ja saatiin vallattua arvottomat rauniot. Tosin arvokkain on jo saatu, kun ikivihreistä rahaa tulee tekemättä mitään. Suomalaisilla levy-yhtiöillä ei ole aitoa edustuksellista demokratiaa. Pienet piirit linjaavat uustarjonnan valtaosin 15–35 vuotiaille, ja loppujen on tyydyttävä siihen, mitä saa.

Kotimaisen viihteen edustajaksi perustettu Suomen Luova Talous (SULT) ry odottaa päättäjiltä kiireistä tietoa, korjaammeko virheen yhdessä, vai tarvitseeko kotimaiselle viihteelle sekä sen tekijöille ja yleisölle perustaa suojeluskunta?

Erkki Puumalainen

toimitusjohtaja, Poptori oy, Suomen luova talous ry:n hallituksen jäsen