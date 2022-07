Välillisesti myös suomalaiset pitävät yllä öljyn globaalia kysyntää, eli rahoittavat Venäjän sotaa Ukrainassa, kirjoittaa Jiri Nieminen.

Lempäälän kokoomuksen kunnanvaltuutettu Jocka Träsbäck vaati mielipidepalstalla (AL 28.6.) polttoaineiden verotuksen alentamista, jotta lapsia olisi halvempaa kuljettaa harrastusten pariin.

Päinvastoin, autoilua ja ennen kaikkea polttoaineiden kulutusta olisi saatava radikaalisti vähennettyä sekä ulko- ja turvallisuuspliittisista että kansanterveydellisistä syistä.

Vaikka monet suomalaiset boikotoivat venäläistä öljyä, on se hyödyke, jonka hinta määräytyy globaaleilla markkinoilla. Koska öljyn kokonaiskysyntä on kasvanut, saa Venäjä öljynviennistä tuloja enemmän kuin koskaan, noin miljardi euroa joka päivä.

Välillisesti myös suomalaiset autoilemalla ja lentelemällä pitävät yllä öljyn globaalia kysyntää, eli rahoittavat Venäjän raakalaismaista sotaa Ukrainassa.

Niin ikään viimeisimmissä tutkimuksissa on huomattu, että myös liikuntaa harrastavien nuorten kunto on heikentynyt verrattuna edellisiin sukupolviin. Syynä tähän on hyötyliikunnan vähäisyys ja autoilun lisääntyminen: lapsia kuljetetaan autolla harrastuksiin toisin kuin aikaisempina vuosikymmeninä, jolloin alle 10 kilometrin matkat vaikkapa yleisurheilu- tai jalkapallokentälle, tehtiin omalla polkupyörällä tai juosten, vähän niin kuin alkuverryttelynä.

Armeijassa vielä 1980- ja 1990-luvun marssimurtumat ja muut vähäisestä liikunnasta johtuneet vaivat olivat poikkeuksellisia alokkaiden astuessa palvelukseen. Nyt tilanne on toisin.

Lisäksi nuorten ja vähän vanhempienkin kunnon heikentyessä elintasosairauksien määrät ovat kasvaneet räjähdyksenomaisesti. Tämä yhdessä kalliiden autoilua lisäävien infrahankkeiden kanssa enemmänkin pakottavat lisäämään veroastetta kuin laskemaan sitä.

Kääntäen: jos autoilua ja polttoaineiden kulutusta saataisiin radikaalisti vähennettyä seuraavien vuosien aikana, niin nimenomaan silloin veroastetta olisi mahdollista laskea, kansanterveys kohenisi – ja kaiken lisäksi Venäjäkin häviäisi sotansa Ukrainassa.

Jiri Nieminen

YTT, Tampere