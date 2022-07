Lempääläläinen yrittäjä Jocka Träskbäck moittii hallitusta epäoikeudenmukaisesta polttoaineverosta, joka hänen mukaansa rapauttaa suomalaisten taloutta ja työssäkäynnin kannustimia (AL 28.6.). Lisäksi kuljetusyritysten toimintamahdollisuuksia tulee parantaa.Träskbäck ei ilmeisesti tiedä, että yli 800 000 ihmiselle maksetaan verovapaita kilometrikorvauksia yli miljardi euroa vuonna 2022.

Julkistalouden professori Roope Uusitalo kirjoittaa Suomen kuvalehdessä, että vero ei ole syynä bensiinin hintapiikkiin. Valtionvarainministeriön mukaan polttoaineverot ovat pysyneet reaaliarvoltaan suunnilleen ennallaan viimeisten kymmenen vuoden ajan. Hintoja ovat nostaneet Ukrainan sota, Venäjälle asetetut pakotteet, dollarin kallistuminen, koronapandemian jälkeinen polttoaineitten kysynnän kasvu. Polttoaineverot ovat energiasisältöön ja hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia ympäristöveroja, joiden tarkoitus on vähentää polttoaineitten kysyntää ja siten hillitä ilmaston muutosta.

Samassa lehdessä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtava tutkija Marita Laukkanen kertoo, että polttoaineen veron lasku olisi aika kallis toimenpide. Jotta polttoaineen hinta laskisi merkittävästi, niin veroa pitäisi laskea paljon. Tämä näkyisi valtion verotuloissa. Eikä ole tiedossa miten paljon veronalennus näkyisi pumppuhinnoissa ja mikä osuus menisi jakeluketjun voittoihin.

Valtionvarainministeri Annika Saarikko esitti alkuvuodesta, että 20 sentin veronalennus litralta vähentäisi valtion verotuloja 800 miljoonaa euroa. Jos veron alennus ei välity täysin pumppuhintoihin, niin valtion verotulot vähenisivät yli miljardilla eurolla. Tämä tarkoittaisi sitä, että pitäisi korottaa muita veroja tai leikata julkisista menoista tai valtion ottaa lisää velkaa.

Nyt kun koronaepidemia on rauhoittunut, niin voidaan muistella epidemian alkua ja nyt sen epidemian vähenemisen vaikutusta talous- ja liike-elämään. Mistä valtio saa rahaa. Verotuksesta ja erilaisista maksuista, joita kerätään kansalaisilta ja yrityksiltä. Nyt keväällä 2022 koronatukien jakaminen on päättynyt. Valtionkonttorin mukaan korona-avustuksia on jaettu yhteensä 29 000 yritykselle kaikkiaan 1,10 miljardia euroa.

Jos "ilmaisia lounaita" ei ole, niin ei ole olemassa mitään ilmaisia tai halpoja polttoaineitakaan, koska verotuloilla Suomea ylläpidetään ja erilaisia etuuksia, joita myös talouselämälle ja yrittäjille jaetaan.

Jari Saarinen

Tampere