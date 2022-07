Yksinkertaisin ratkaisu olisi laskea Hämeenpuiston viereisten ajoratojen nopeusrajoitus tapahtumien ajaksi 20 kilometriin tunnissa, kirjoittavat Heikki Kerppilä ja Ellen Ojala.

Tampereen kaupunkiympäristön suunnittelu on päättänyt vakiinnuttaa järjestelyt, joilla pyöräliikenne siirretään kiertoreitille Hämeenpuiston tapahtumien ajaksi. Kaupungin suunnittelija totesi Morossa 25.5., että pyöräily on pyöräliikenteen pääreitillä ongelma.

Tampereen polkupyöräilijät ry puolestaan ei hyväksy sitä, että pyöräliikenteen pääreitti voidaan noin vain sulkea markkinoilla. Siksi järjestämme Hämeenpuiston kriittisen pyöräretken maanantaina 4.7. Vaadimme kaupunkia keksimään toisen ratkaisun tuleville vuosille.

Hämeenpuisto on pyöräliikenteen pääreitti ja keskustan harvoista pohjois-etelä-suuntaisista reiteistä suorin, turvallisin ja helpoimmin löytyvä. Kun keskusta-alue on toreja ja puistoja puolillaan, on vaikea ymmärtää, miksi tapahtumia halutaan järjestää juuri sillä kapealla kaistaleella, jolle pyöräliikenne on ohjattu. Mustanlahdenkadun kautta kulkevalla kiertoreitillä on muun muassa vilkkaasti autoillun Satakunnankadun suojaamaton ylitys, mitä ei voi pitää kaikille turvallisena.

Yksinkertaisin ratkaisu olisi laskea Hämeenpuiston viereisten ajoratojen nopeusrajoitus tapahtumien ajaksi 20 kilometriin tunnissa. Tässä tapauksessa kiertoreittiopastusta ei tarvittaisi, koska ajorata olisi pyöräilylle looginen vaihtoehto. Alennettu nopeusrajoitus lisäisi myös tapahtumakävijöiden turvallisuutta, kun suojateitä lähestyvien nopeudet laskevat.

Autoilijalle viivästys olisi Hämeenpuiston päästä päähän ajaessa noin minuutin. Reitit pysyisivät suorina, turvallisuus paranisi, eivätkä matka-ajat viivästyisi kohtuuttomasti. Askeleen pidemmälle menevänä ratkaisuna voitaisiin kokeilla yksisuuntaisten pyöräteiden erottamista ajoradasta. Se toimisi samalla pilottina tulevaisuuden ratkaisuille.

Hämeenpuiston tulevaisuutta linjaava asemakaava on laitettu juuri vireille. Tässä yhteydessä on löydettävä pysyvä ratkaisu siihen, miten pyöräliikenne erotetaan jalankulku- sekä tori- ja kävelyalueesta myös tapahtumien ulkopuolella. Markkinat eivät nimittäin kuulu liikenteen pääreitille.

Heikki Kerppilä

puheenjohtaja, Tampereen polkupyöräilijät ry

Ellen Ojala

varapuheenjohtaja, Tampereen polkupyöräilijät ry