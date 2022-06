Muutoksilla saa heikentää jatkuvan oppimisen rahoitusta, kirjoittaa Marja Vartiainen Suomen Yrittäjistä.

Toisen asteen koulutusta uudistetaan jälleen. Osana opetus- ja kulttuuriministeriön hanketta nyt laitetaan kiireellä uusiksi ammatillisen koulutuksen rahoitusmallia. Yrittäjien mielestä nykyisen mallin toimivuudesta tarvittaisiin seurantatietoa pitemmältä ajalta.

Ammatillinen koulutus uudistui vuonna 2018. Silloin rahoitusmallissa lisättiin tuloksellisuusmittareita. Näitä olivat esimerkiksi tutkintojen suorittaminen ja opiskelijoiden työllistyminen. Sittemmin näiden mittareiden painoarvoa on jo laskettu alkuperäisistä tavoitteista. Nyt esitetty malli purkaisi entisestään tuloksellisuuden vaikutusta. Esimerkiksi jatkossa suoritusrahoitukseen ei vaikuttaisi se, miten oppivelvollisuusikäiset ovat suorittaneet tutkinnon osia. Kokonaiset tutkinnot vain huomioitaisiin.

Kaikki oppivelvolliset eivät pysty heti suorittamaan kokonaisia tutkintoja. Heillä on usein motivaatiota siirtyä työelämään, kun tutkinnosta on suoritettu muutamia osia. Tutkintoa voi täydentää myöhemmin. Näin nekin nuoret löytäisivät mielekkään väylän työelämään.

Juuri nyt koko Suomessa on osaajapula. Samalla meillä on paljon työvoiman ulkopuolella olevia työikäisiä. Tarvitsemme oppilaitosten ja työelämän tiiviistä yhteistyötä, ketterää reagointia yritysten tarpeisiin, nopeutettuja koulutusväyliä ja työelämässä oppimisen vahvistamista. Rahoituksen on tuettava näitä asioita, jotta yrittäjät ja yritykset saavat osaavaa työvoimaa.

Oppivelvollisten rahoituksesta halutaan säätää vielä tällä hallituskaudella, mutta jatkuvan oppimisen rahoituksesta vasta seuraavalla hallituskaudella. Suurin osa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on aikuisia, eikä nyt tehtävillä muutoksilla saa heikentää jatkuvan oppimisen rahoitusta. Mahdollisia muutoksia on valmisteltava kokonaisuutena.

Nyt tarvitaan aikalisä. Päätökset on siirrettävä seuraavalle hallituskaudelle.

Marja Vartiainen

koulutusasioiden asiantuntija, Suomen Yrittäjät