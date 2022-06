Ensiohjauspalvelu Ension tilanne on huono – viesti kentältä on musertava

Emme voi antaa matalan kynnysten palveluiden rapistua siksi, että raskaammat palvelut ovat kriisiytyneet, kirjoittaa Perttu Jussila.

Tampereen mielenterveyspalvelut ovat kriittisessä tilassa. Aluehallintovirasto on antanut ukaasinsa nuorisopsykiatriasta ja aikuispsykiatria on romahtamispisteessä. Samaan aikaan matalan kynnyksen palveluiden resursseja on nakerrettu raskaampien palveluiden kriisiytyneen tilanteen paikkaamiseksi.

Viime syksynä sosiaali- ja terveyslautakunnalle tuli tieto, että ensiohjauspalvelu Ension toiminta ollaan ajamassa alas. Tieto tuli Tampereen kaupungille niin myöhään, että asian ottaminen huomioon budjettia laadittaessa ei olisi ollut edes teoriassa mahdollista.

Ension puolesta kerättiin adressi ja lopulta kaupunki ja sairaanhoitopiiri saivat sovittua, että palvelu säilyy. Tarkoitus oli säilyttää matalan kynnyksen walk-in-palvelu, johon voi mennä ilman lähetettä ja ajanvarausta, ja vahvistaa puhelinneuvontaa. Määrä oli myös laatia viestintäsuunnitelma, jotta asiakkaat löytäisivät uuden Akuuttiension palvelut paremmin. Näin ei ole käynyt.

Tämän vuoden ensimmäisellä puolikkaalla käyntien määrä on laskenut 38 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, vaikka mielenterveyspalveluiden tarve on ainoastaan kasvanut.

Nyt olemme tilanteessa, jossa walk-in palvelua ei käytännössä enää ole. Palvelun sivuillakin sanotaan, että hoitoon pääsee puhelimessa tehdyn arvion perusteella.

Viesti kentältä on myös musertava. Esimerkiksi aikuissosiaalityössä tiedettiin ennen ohjata asiakkaita suoraa Ensioon, mutta tällä hetkellä kukaan ei tunnu tietävän mistä ihmiset saavat mutkattomasti apua. Ensiossa on ollut omat puutteensa, mutta se on saanut myös runsaasti kehuja. Siellä oli aikaa kohdata ihmisiä.

Palvelut on löydettävä, jotta niistä voi olla apua.

Me emme voi antaa matalan kynnysten palveluiden rapistua siksi, että raskaammat palvelut ovat kriisiytyneet. Näin sahaamme vain omaa oksaamme ja kasaamme ongelmia entisestään.

Perttu Jussila

sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen (vihr.), Tampere