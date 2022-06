Syrjinnän uhrin asemaa työelämässä on parannettava – syrjintä vaikuttaa kilpailukykyynkin

Suomessa yhdenvertaisuusvaltuutettu ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta eivät voi puuttua syrjintään työelämässä, kirjoittaa yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman.

Suomessa on laaja yhteisymmärrys siitä, ettei syrjintään puututa riittävästi. Syrjintä työelämässä on suuri ongelma, joka vaikuttaa yksittäisten ihmisten elämään, sekä Suomen kilpailukykyyn ja yhteiskunnan hyvinvointiin ja toimivuuteen. Tästä huolimatta työkalupakissa on käyttämättömiä keinoja työelämäsyrjinnän kitkemiseksi: yhdenvertaisuusvaltuutettu ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei tällä hetkellä saa puuttua työelämässä tapahtuviin yksittäisiin syrjintätapauksiin. Niitä ei myöskään voi viedä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi. Suomi on lähes ainoa EU-valtio, jossa syrjinnän kieltoa valvovilla riippumattomilla viranomaisilla, Suomessa valtuutetulla ja lautakunnalla, ei ole toimivaltaa puuttua työelämän syrjintään.

Tähän ongelmaan ovat kiinnittäneet huomiota muun muassa EU:n komissio, Euroopan neuvoston rasismin vastainen komitea ECRI sekä eduskunnan perustuslakivaliokunta. Myös kansalaisjärjestöt ja osa työmarkkinajärjestöistä on esittänyt, että yhdenvertaisuusvaltuutetulle ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle annettaisiin mahdollisuus arvioida työelämän syrjintää samalla tavoin kuin muuallakin yhteiskunnassa esiintyvää syrjintää.

Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen lausuntokierros päättyi toukokuun lopussa. Tässä uudistuksessa olisi vihdoin mahdollista vahvistaa työelämäsyrjintään puuttumista. Lakiesitys lähetettiin lausuntokierrokselle riitaisana. Eriävät mielipiteet koskivat erityisesti juuri yhdenvertaisuusvaltuutetun ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan oikeuksia puuttua työelämän syrjintään. Lausunnoissa tuki toimivallan laajentamiselle on kuitenkin vahva ja laaja.

Tutkimukset osoittavat, että vähemmistöt kohtaavat työelämässä laajasti syrjintää: vammaisten ihmisten työllistymiselle on rakenteellisia esteitä, ja monet ihmiset kohtaavat syrjintää rekrytoinnissa alkuperänsä vuoksi. Vähemmistöjä edustavat tahot ovat niitä, jotka vahvasti tukevat valtuutetun toimivallan laajentamista työelämässä.

Yhdenvertaisuusvaltuutetusta on kahden vuosikymmen aikana muodostunut se matalan kynnyksen taho, johon vähemmistöihin kuuluvat ottavat yhteyttä kohdatessaan syrjintää. Näin on myös työsyrjinnän osalta, vaikka yhdenvertaisuusvaltuutetulla ei olekaan tällä hetkellä oikeutta puuttua siihen. Tätä tahoa tulisi voida käyttää myös työelämän syrjintätapauksissa.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on luonut merkittävää käytäntöä yhdenvertaisuuslain soveltamisesta ja syrjinnän kiellosta esimerkiksi vammaisten henkilöiden kohdalla. Lautakunnalla on jo toimivalta tasa-arvolain mukaisissa työelämän syrjintäasioissa. On korkea aika ottaa tämä resurssi käyttöön.

Valmistelut, selvitykset, työryhmä, mietintö ja lausunnot on tehty. Nyt on Suomen hallituksen vuoro näyttää, haluaako se vahvistaa työelämän syrjintää kokeneen pääsyä oikeuksiinsa, korjata yhdenvertaisuuslain suurta puutetta, ja vahvistaa yhdenvertaisuutta työelämässä.

Kristina Stenman

yhdenvertaisuusvaltuutettu