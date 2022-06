Epätasaiset puumarkkinat ovat puuta jalostavalle teollisuudelle riskitekijä, kirjoittaa Matti Mäkelä Metsäteollisuus ry:stä.

Metsätalous on Suomessa pitkäjänteistä toimintaa. Meillä pohjoisessa puut kasvavat verrattain hitaasti. Hitaan kasvun vuoksi metsänomistaja harvoin pääsee hyötymään istuttamansa metsän kaikista tuotoksista. Suomalaiset metsät kulkevat kuitenkin tyypillisesti suvussa, ja perillisille halutaan jättää metsät hyvässä kunnossa.

Investointeja tehdään, mikä kasvattaa metsätilojen arvoa, mutta tuottojen realisointi jää usein muille. Tätä kutsutaan ylisukupolviseksi ajatteluksi, ja se on ollut äärimmäisen tärkeä tekijä Suomen metsävarojen kehityksessä.

Metsien hoidossa katsotaan pitkälle, mutta miten on asian laita puukaupassa? Metsänomistajat tekevät itsenäisesti päätöksiä puukaupassa omien tavoitteidensa mukaisesti.

Nykyisessä, Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamassa puumarkkinatilanteessa osa metsänomistajista on ottanut aikalisän myynnin suhteen. Mutta miten käy, jos kaikki lykkäävät myyntiään? Säilyykö puun kysyntä myös jatkossa? Mikäli puun kysyntä laskee, tämä heijastuu myös metsätilojen arvoon ja seuraavien sukupolvien mahdollisuuksiin.

Epätasaiset puumarkkinat ovat puuta jalostavalle teollisuudelle riskitekijä. Teollisuus tarvitsee tasaisesti raaka-aineita, jotta voi pitää tehtaat pyörimässä. Metsänomistajat puolestaan tarvitsevat teollisuutta, jos he aikovat ansaita puuntuotannosta. Voimakkaasti syklistä puumarkkinaa ei kannata kenenkään toivoa, sillä sen toteutuessa kärsivät sekä teollisuus, metsänomistajat että koko suomalainen yhteiskunta.

Metsänomistajat ja metsäteollisuus tarvitsevat toisiaan nyt ja jatkossa. Peruskuvio on kunnossa. Puu on tulevaisuuden materiaali ja globaalit megatrendit tukevat metsäalan toimintaedellytyksiä nyt ja pitkällä aikavälillä. Olennaista on, että puupohjaiset tuotteet auttavat irtaantumaan uusiutumattomista raaka-aineista ja niiden tuottamista päästöistä. Jotta myönteinen kehitys voidaan varmistaa, raaka-aineen saatavuus pitää turvata kesällä, ensi syksynä ja myös pitkällä aikavälillä. Metsätaloudessa ylisukupolvista ajattelua tarvitaan niin istutukseen, taimikonhoitoon kuin puukauppaan.

Matti Mäkelä

kotimaan metsäasioiden päällikkö, Metsäteollisuus ry