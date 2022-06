Potilaan etu on tärkein uudessa yhteistyölle perustuvassa toimintamallissa

Ratkaisun avain on yhteistyö julkisen erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon ja perusterveydenhuollon välillä, kirjoittaa kolme professoria.

Suomessa on työikäisiä 3,4 miljoonaa. Heistä 1,9 miljoonalla on jokin diagnosoitu pitkäaikainen sairaus tai vamma. Noin 600 000 työikäisen suomalaisen sairaus tai vamma vaikeuttaa työn tekemistä tai työllistymistä. Työkyvyn ylläpito ja sen palauttaminen on tärkeä jokaiselle koko työuran ajan. Sen merkitys korostuu osalla nuorilla ja ikääntyvillä työntekijöillä. Sairauspoissaolot, ennenaikainen eläköityminen, sairaanhoitokustannukset ja muut välilliset menetykset aiheuttavat yhteiskunnalle vuosittain noin 24 miljardin euron kustannukset.

Työote-toimintamalli on erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon yhteistyöhön perustuva potilaan hoitopolun muutos, jolla sujuvoitetaan potilaan työhön palaamista. Erikoissairaanhoidon käytäntö on ollut, että esimerkiksi selkä- tai tekonivelten leikkaushoidon jälkeen potilaalle kirjoitetaan 8 – 13 viikon sairauspoissaolo. Pulmaksi usein muodostuu se, että sairauspoissaolon aikana työkyvyn palauttamiseen tähtääviä aktiivisia kuntoutustoimia ei tehdä riittävästi. Työterveyshuollossa ei ole useinkaan tiedetty potilaan hoitotoimista. Riskinä on pitkittynyt sairauspoissaolo ja työkyvyttömyys, mitkä lisäävät todennäköisyyttä pudota työelämän ulkopuolelle.

Työote-toimintamallissa lääkäri kirjoittaa sairauspoissaolon vain esimerkiksi kahdeksi viikoksi. Lonkan ja polven tekonivelleikkausten sekä olkapään jännevaivojen hoitosuosituksia on äskettäin uudistettu toimintamallin mukaiseksi. Potilaan suostumuksella tieto hoitotoimenpiteistä välitetään sähköisellä lähetteellä työterveyshuollolle. Työterveyshuollon koordinaattori sopii tapaamisen työ- ja toimintakyvyn arvioimiseksi ja työkykyisenä työhön paluun nopeuttamiseksi. Vain työterveyshuollolla on mahdollisuus, työntekijän ja työnantajan kanssa yhdessä suunnitella työhön ja työpaikkaan liittyvät kuntoutuksen ja työkykyä palauttavat toimet. Työkyvyn arviointi on työterveyshuollon erityisosaamista.

On kaikkien edun mukaista muokata työtehtävää tai työn sisältöä siten, että työntekijä voi palata mahdollisuuksien mukaan tehtäviinsä nopeutetusti. Olennaista on toipumisen seuranta, kuntoutus ja muu tuki työkyvyn palautumisen edistämiseksi.

Toimintamallin toimivuus käytännössä on osoitettu jo laajasti. Ratkaisun avain on yhteistyö julkisen erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon ja perusterveydenhuollon välillä. Selkäleikatuilla ja tekonivelleikatuilla potilailla on tutkimuksin osoitettu, että sairauspoissaolojen pituudet lyhenivät, jopa puolittuvat.

Toimintamallia ollaan parhaillaan levittämässä ja juurruttamassa koko maahan sosiaali- ja terveysministeriön kolmevuotisella rahoituksella. Juurruttamisprosessin käytännöstä vastaa Työterveyslaitoksen asiantuntijat yhdessä kunkin sairaanhoitopiirin koordinaattoreiden, eri erikoisalojen kliinisten asiantuntijoiden sekä työterveyshuollon kanssa. Malli on kehitetty alun perin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä, jossa sitä tällä hetkellä sovelletaan jo kuuteentoista potilasryhmään.

Työote-toimintamalli on yksi kustannusvaikuttava tapa integroida työterveyshuolto julkiseen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään. Olennaista on toimintatavan muutos, jossa työterveyshuollon asiantuntemus ja resurssit ovat julkisen terveydenhuollon käytössä koko laajuudessaan potilaan tukena.

Uudessa yhteistyölle perustuvassa toimintamallissa potilaan etu on kaikkein olennaisin. Kenenkään, ikään tai potilasryhmään katsomatta, ei tulisi joutua välttämättömän hoidon pitkittymiseen palvelujärjestelmien rajapintojen vuoksi. Yhteiskunnan näkökulmasta työikäisten palvelut poikkeavat siinä, että sairastuminen aiheuttaa hoitokustannusten lisäksi muita suoria ja välillisiä kustannuksia yli 20 miljardia vuodessa. Kaikki keinot tuon työpanoksen menetyksen välttämiseksi on otettava käyttöön jokaisella hyvinvointialueella.

Juha Kinnunen

vieraileva tutkija, professori, Itä-Suomen yliopisto

Kaj Husman

professori, TYÖOTE johtoryhmän puheenjohtaja

Mauri Kallinen

kuntoutusylilääkäri, professori, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Oulun yliopisto