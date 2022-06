Odottaisin, että päättäjät perustelisivat, miten golfkenttä lyhyeksi leikattuine nurmineen lisää alueen luonnon monimuotoisuutta ja kyläläisten virkistysmahdollisuuksia, kirjoittaa Juha Rikala.

Mikä on kulttuurimaiseman arvo?

Jokakesäinen vieras – majesteettinen ruskosuohaukka – liitelee syvänvihreän oraspellon yllä. Se on taas löytänyt kylän peltoaukealle käväistyään talvehtimassa jossakin päin Afrikkaa. Hieman kauempana lentelee töyhtöhyyppiä, jotka ovat valmiina tekemään syöksyjään, mikäli jokin uhkaa niiden poikueita. Silmä ei juuri nyt tavoita pitkäsäärisiä kurkia, laulujoutsenia, kauriita tai rusakoita.

Alueella laiduntavat hirvet ja nisäkkäitä saalistavat ilvekset eivät muutoinkaan näyttäytyisi päiväsaikaan.

Kumpuilevilla pelloilla, niitä halkovilla ojilla ja metsäsaarekkeilla kuhisee elämää. Muutoin kaiken yllä on seesteinen rauha. Ollaan noin 12 kilometrin päässä Tampereen keskustasta.

Kulttuurimaisema vai golfkenttä?

Lauantain 11.6. Aamulehti julisti etusivullaan, että vuodesta 1969 Ruotulassa sijainnut golfkenttä voidaan siirtää Nurmi–Sorilaan. Tammer Golf Oy:n vuokrasopimus on päättymässä 2029 ja kaupungilla on paineita löytää kentälle uusi paikka ratikkareitin ja asuntorakentamisen tieltä. Tampereen tärkeänä tavoitteena on kasvaa ja kaupunki tarvitsee lisää rakennusmaata. Golfin pelaajat ovat vain yksi ratas tässä kuviossa, eikä heitä sovi moittia. Hehän olisivat mielellään jatkaneet harrastustaan tutulla kentällä.

Uuden golfkentän esiselvityksessä tuotiin esille kolme vaihtoehtoa, joista parhaana pidettiin vaihtoehtoa 1, Nurmin peltoaukeaa. Perusteluissa vahvuutena mainittiin muun muassa suuri yhtenäinen, rakentamaton alue sekä kaupungin maanomistus. Kuulostaa siis ihanteelliselta golfkentän paikalta.

Heikkouksissa pistää silmään maininta ”arvokas kulttuurimaisema”. Teema nousee esille myös selvityksen karttasivuilla. Maininta arvokkaasta kulttuurimaisemasta näyttää lopulta olevan sanahelinää. Se on arvo, joka saa väistyä, kun taloudelliset arvot ovat riittävän suuret. Nurmin peltoaukeaa ympäröi Näsijärvi. Karttaa tarkastellessaan ymmärtää, kuinka ylimitoitettu suunnitelma lopulta on. Nykyiset asukkaat ja mökkiläiset halutaan puristaa alueen reunoille ja kulkeminen tehdään erittäin hankalaksi.

Tällä hetkellä Euroopassa soditaan reilun tuhannen kilometrin päässä, eikä kukaan tiedä, mitä seurauksia sillä on tuleville vuosille tai vuosikymmenille. Eikö nyt pitäisi kaikella tavalla pitää kiinni tuottavista pelloista ja omavaraisuudestamme?

Kaikessa tekemisessä painotetaan nykyisin kestävää kehitystä ja luonnon monimuotoisuutta. Miten kokonaan uuden täysimittaisen golfkentän rakentaminen täyttää nämä kriteerit? Odottaisin, että päättäjät perustelisivat, miten golfkenttä lyhyeksi leikattuine nurmineen lisää alueen luonnon monimuotoisuutta ja kyläläisten virkistysmahdollisuuksia.

Ruskosuohaukka ilmestyy jälleen kaartelemaan ojan ylle kadotakseen hetken päästä metsäsaarekkeen taakse. Se ja sen jälkeläiset palaavat vuosi toisensa jälkeen tuttuihin maisemiin, mikäli niillä vain on paikka, jonne palata. Kerran tuhottua kulttuurimaisemaa ei saa takaisin.

Juha Rikala

Helsinki