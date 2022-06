Vaaliohjelmia suunnitellaan parhaillaan ja yli miljoonan äänioikeutetun työeläkeläisen taloutta on tulevaisuudessa mahdollista kohentaa, kirjoittaa Esko Järvenpää.

Hyvä työeläkejärjestelmä osaltaan kannustaa ottamaan työtä vastaan. Eläketurvakeskuksen julkaisun 2/2022 mukaan työeläkelaitosten sijoitustuotot viime vuodelta ovat ennätykselliset 34.9 miljardia euroa. Eläkevarallisuus on kasvanut myös muhkeaan 257,5 miljardiin euroon. Kriisien kohdatessa on hyvä, että on massiivinen puskuri, toisaalta hyvät tuotot ovat jatkuvasti kasvattaneet vain pääomaa, koska sijoitustuotoista valui eläkkeisiin vain osa.

Vuoden 2021 maksetut työeläkkeet olivat 30,5 miljardia euroa ja työeläkemaksut 24,1 miljardia euroa. Suhteutettuna tuottoihin voidaan olla tyytyväisiä ja pitää järjestelmää kestävänä.

Parhaillaan voimakas hintojen nousu kurittaa eläkeläisiä erityisesti tänä vuonna, koska työeläkkeen korotus kattaa vain vajaan kolmanneksen hintojen noususta, ja vaikka se leikattuna indeksillä ensi vuonna osittain korvataan, sillä on nyt juuri köyhdyttävä vaikutus. Aikanaan kun liityimme työeläkejärjestelmään luvattiin päivitykset palkkoja seuraavaksi, viime vuosina hyvät tuotot mahdollistaisivat oikeudenmukaisemman päivityksen.

Leikatun indeksin palautus malliin 50/50, jossa palkka ja hintamuutosten vaikutus on huomioitu paremmin kuin nykymallissa, on mahdollista kun eduskunta uusiutuu 2.4.2023 vaalien jälkeen.

Vaaliohjelmia suunnitellaan parhaillaan ja yli miljoonan äänioikeutetun työeläkeläisen taloutta on tulevaisuudessa mahdollista kohentaa. Toisaalta työeläkejärjestelmän tulee myös tulevien eläkeläisten kannalta olla niin reilu, että sekin kannustaa osaltaan vastaanottamaan työtä, jolloin mahdollistuu takuueläkettä parempi tulevaisuuden turva.

Esko Järvenpää

eläkeläinen, Jämsä