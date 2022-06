En minä kuskeja halua moittia, vaan palvelun suunnittelijoita ja valvojia, toteaa mielipidekirjoittaja Harri Saharinen.

Ihmettelen tuota niin kovasti ylistettyä Pali-palvelua. Eikö sitä olisi jo aika kehittää asiakkaiden eduksi. Vuodesta toiseen laatu vain heikkenee, kun ajot kilpailutetaan ilmeisesti pelkän hinnan perusteella. Palvelusta viis.

Periaatteessa ajoaikaa on noin aamuyhdeksästä johonkin puoli kolmeen. Käytännössä ei. On kuskin tauot ja sitten alussa ja lopussa noita "ylimääräisiä" ajoja. Koululaisia ja mökkiajoja, jotka lohkaisevat varsinaisesta palveluajasta ison osan. Niillä tunneilla, joille kuskin tauko osuu, ei sitten ehditä ajamaan asiakkaita kuin toiseen suuntaan. Tällaiseksi se on mennyt kun katsotaan pelkkää hintaa ja valvonta vaikuttaa toimivan jotenkin niin, että soittaa rimpautetaan silloin tällöin palveluntuottajalle ja kysellään jotta pyyhkiikö hyvin.

Jos joku tuleekin valvomaan paikan päälle, niin siinä on sitten se tarkoitus, että katsotaan, voisiko tuosta palveluajasta vielä nipistää johonkin muuhun ylimääräiseen ajoon. Tämmöiseltä se vaikuttaa.

Olisi kyllä hyvä virkakoneiston oivaltaa, että meitä eläkeläisiä on yhä kasvava joukko eikä me olla enää mitään hyyryläisiä vaan kovalla prosentilla veroja maksava ryhmä asiakkaita. Meitä olisi syytä alkaa kohdella sen mukaisesti. Jos siellä hallintoportaissa on henkilöitä, jotka eivät tätä ymmärrä, niin ne pitäisi vaihtaa laadukkaampiin toimijoihin.

Olen ajatellut, että alan seurata poliitikkojen puheita sen verran, että jokainen joka mainitsee eläkeläisistä puhuttaessa sanan kestävyysvaje jää automaattisesti vaille minun ääntäni. Siellä virastotalolla olisi hyvä oivaltaa, että me eläkeläiset maksamme yhä suuremman osan teidänkin palkoistanne kokousviinereitä myöten.

En minä kuskeja halua moittia, vaan palvelun suunnittelijoita ja valvojia. Ja jos haluttaisiin kehittää tämänkaltaista toimintaa parempaan suuntaan, niin esimerkiksi voisi eri alueilla olla kerran viikossa edestakainen kuljetusmahdollisuus uimahallien eteen. Luulisi sen olevan paljon helpompaa hoitaa kuin sirotella kaiken maailman potkulautoja ympäri kaupunkia. Niistä ei ole meille eläkeläisille mitään hyötyä.

Harri Saharinen

Tampere

