Keskittynyt kauppa, kilpailuviranomaiset sekä Euroopan unioni ja muut poliittis- ideologiset päättäjät ovat vastuussa nykyisestä ruokatuotantomme kriisistä.

On ajateltu, että kaikki kustannusten nousut voidaan kaataa tuottajaportaan niskaan ja että ulkomailta tuomalla kilpailua voidaan loputtomiin kiristää. On vaadittu jatkuvasti suurentamaan tilakokoa, jotta tuottajahinnat pysyisivät alhaisina ja kaupan ennätystulokset voisivat entisestään parantua. Mahan täyttymistä on tuettu maksamalla tukia, joilla tuottajat ovat hankkineet tuotantopanoksia ja suurentaneet tilaansa jäädäkseen elinikäiseen velkaloukkuun.

Tukirahat ovat päätyneet kauppiaiden taskuun ja niillä on myös alennettu kaikkien kansalaisten ruokaostosten hintoja. Nuo tuet ovat kuitenkin kantaneet ”maataloustukien” nimiä, jotta tietyn aatemaailman politiikoilla olisi joku porukka, jota osoittaa sormella.

Kaiken huipuksi on luotu myös kallis tukien tarkastusjärjestelmä joka aiheuttaa tuottajille turhaa työtä ja stressiä.

Menneillään oleva erikoisoperaatio on nostanut lannoitteiden hintoja sekä polttoaineiden, sähkön, rehujen koneiden, rakentamisen ynnä muiden tuotantopanosten hintoja lähes tuplaten. Ulkomailta ei enää myöskään tulvi entisessä määrin halpoja ylijäämäeriä, joita voitaisiin markkinoida kauppojen omilla merkeillä kurittamaan kotimaista tuotantoa.

Kauppa on myös pääosin lyönyt lukkoon jo vuodeksi eteenpäin muun muassa perunoiden ja vihannesten hinnat, eikä suostu neuvottelemaan hintojen tarkistuksista. Bensan, dieselin, kahvin, ulkomaisen lohen hinnat kauppa kyllä nostaa päivässä pilviin.

Elintarviketuotannon tukijärjestelmä tulisi muuttaa. Epätasa-arvoisesti viljelijöitä kohteleva byrokraattinen ja ylivelkaantumiseen johtava investointituki voitaisiin lopettaa. Tuen sijaan viljelijöille pitää maksaa itse tuotteista hinta, jolla tuotanto kannattaisi ja joka mahdollistaisi myös investoinnit tuotannon kehittämiseen.

Viljelijän siivu kaupan hyllyllä olevista tuotteista on nykyisin varsin ohut, muun muassa viljapohjaisissa tuotteissa tuo osuus on hyvinkin pieni, kotieläintuotteissa on jonkin verran isompi. Investointitukia ei tarvitsisi maksaa, sillä tuotannon kehittämiseen riittää halukkaita, jos tuottajahinnat ovat kohdillaan.

Syömistä tulisi jatkossakin tukea, mutta tuen tulisi kohdistua pienituloiseen väestön osaan, kuten Hurstin avustuksen leipäjonoihin. Nykyinen tukijärjestelmä muuttamalla ja turha tukitarkastajien armeija alas ajamalla löydettäisiin rahat heidän ruokailunsa tukemiseen verovaroin.

Matti Hirvonen

Nokia