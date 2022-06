Poliisin lupahallinnon on oltava kustannusvastaavaa eli maksullisen toiminnan menot, joista henkilöstömenot ovat merkittävimmät, on kustannettava lupatuotoilla.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen lupahallinto on edelleen voimakkaasti ruuhkautunut ja tilanne on samanlainen koko maassa. Syynä tähän on ollut covid 19 -pandemia, jonka aikana kansalaisten passit vanhenivat matkustamisen vaikeutumisen johdosta. Kaiken kaikkiaan valtakunnassa oli tammikuussa 2022 noin 490 000 voimassa olevaa passia vähemmän kuin ennen pandemiaa joulukuussa 2019. Nyt kansalaiset ovat lähteneet uusimaan passejaan. Merkittävin syy on ollut pandemiaan liittyvien rajoitusten poistuminen ja matkustamisen mahdollistuminen. Toinen merkittävä ja uusi asia on ollut Ukrainan sota, joka osaltaan on lisännyt passikysyntää. Jopa voimassa olevia passeja on nyt uusittu.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen osalta alkuvuoden vireille laitetut ja myönnetyt lupamäärät ovat nousseet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden erittäin voimakkaasti ja tästä huolimatta lupakysyntä ja ruuhkat ovat pysyneet edelleen suurina. Esimerkiksi maaliskuussa 2021 matkustusasiakirjoja laitettiin poliisilaitoksessa vireille 9994 kappaletta, kun vastaava luku maaliskuussa 2022 oli 35 249 kappaletta. Alimmillaan kysyntä oli huhtikuussa 2020, jolloin vireille laitettiin 4126 matkustusasiakirjaa. Edellisvuoden tunnuslukuihin verrattuna nousua on nyt alkuvuonna ollut yli 130 prosenttia matkustusasiakirjojen osalta.

Poliisin lupahallinto on oltava lainsäädäntöön perustuen maksullisen toiminnan osalta kustannusvastaavaa eli maksullisen toiminnan menot, joista henkilöstömenot ovat merkittävimmät, on kustannettava lupatuotoilla. Pandemian aikana kysyntä romahti ja kustannusvastaavuudesta johtuen myös henkilöstö väheni. Henkilöstöä on nyt voimakkaasti lisätty, mutta lupakysynnän suuret vaihtelut suuntaan tai toiseen ovat tapahtuneet niin nopeasti, ettei lisärekrytointeja ole voitu niin nopeasti toteuttaa ja saada sillä vaikuttavuutta. Tulevan ennustaminenkin on haasteellista. Covid 19 -pandemia ”iski” Suomeen alkuvuodesta 2020 ja silloin ennustettiin, että kesän 2020 jälkeen yhteiskunta palaa normaaliin, mutta toisin kävi.

Tilanne ei ole tavoitteemme mukainen. Tahtoa asioiden järjestämiseen meillä on ja teemme parhaamme sillä henkilöstöllä mitä meillä on. Pääsääntöinen asiointimuotomme perustuu ajanvaraukseen, mutta asiansa saa vähintäänkin vireille myös käyntiasioinnin kautta.

Kiireellisen passiasian saa siis vireille ja hoidetuksi asioimalla jossakin poliisin lupahallinnon toimipisteessä, mutta nyt pitää varautua pitkiin jonotusaikoihin. Tilanne on sama koko Suomessa.

Vastaanotamme jokaisen asiakkaan ja pyrimme hoitamaan hänen asiansa samalla käyntikerralla, jos se vain on mahdollista. Aina se ei kuitenkaan onnistu riippuen millaisesta asiasta ja henkilöstötilanteesta on kulloinkin kysymys. Periaatteena kuitenkin on, että kiireellisessä tapauksessa henkilö saa aina passinsa ajoissa.

Ajanvarauksen osalta poliisin ajanvaraussivustoa kannattaa myös seurata päivittäin, koska avaamme sinne uusia aikoja aina, kun se kulloisenkin henkilöstötilanteen johdosta on vain mahdollista.

Pasi Back

ylikomisario, lupahallintosektorin johtaja, Sisä-Suomen poliisilaitos