Tamperetta kehitetään systemaattisesti, niin kaupungin johto kuin ammattimaiset virkamiehet tekevät määrätietoista työtä ja kaupunki kehittyy, kirjoittaa aluevaltuutettu Karoliina Kähönen.

Tampereella on tekemisen meininki. Tampere on selkeä kakkoskaupunki Suomessa ja tällä vauhdilla se haastaa pian Helsingin.

Isojen kaupunkien kehitys on viime vuosina kulkenut täysin eri rataa, kun verrataan Tamperetta ja pääkaupunki Helsinkiä. Tampere on ottanut ison harppauksen eteenpäin ja kehittänyt isoilla projekteilla kaupunkia aivan eri tahtiin kuin Helsinki. Voidaan jopa sanoa, että Helsinki on jämähtänyt paikoilleen verrattuna Tampereeseen.

Vuoden 2022 jääkiekon MM-kisat jatkoivat Tampereen menestystarinaa. Tampereen asema niin kansainvälisen tason tapahtumien, kulttuurin keskittymänä ja korkean osaamisen kaupunkina on vahva.

Tampereella on saatu paljon aikaan, esimerkkeinä Nokia-areena, keskustatunneli, ratikkahanke, keskustan nosto kannelle, uusi jätevedenpuhdistamo ja Hakametsän Sport Campus. Ja tässä vain suurimmat mainitakseni.

Tamperetta kehitetään systemaattisesti. Niin kaupungin johto kuin ammattimaiset virkamiehet tekevät määrätietoista työtä ja kaupunki kehittyy huimalla vauhdilla. Projektien onnistumiseen on vaikuttanut myös se, että kaupunki on itse osallistunut niihin ja pitänyt huolen, että rahoitus on turvattu ja projektit valmistuvat aikataulussaan.

Ja Tampereella poliittiset puolueet pystyvät sopimaan näistä isoista projekteista, eikä vaan riitelemään kuten Helsingissä.

Tampereella kokoomus ja demarit tekevät tuloksekasta yhteistyötä, Helsingissä eivät ja vihreät vielä kaupan päälle. Ja tämä näkyy kaikessa ja Tampereen eduksi.

Helsingissä suuret projektit, kuten Guggenheim ja keskustatunneli ovat ikävä kyllä kaatuneet poliittisiin erimielisyyksiin aivan kalkkiviivoilla. On myös muita syitä, miksi hankkeet kuten Helsinki Garden, Suvilahti Event Hub ja Royal-areena eivät ole vielä nähneet päivänvaloa: rahoitus on epäselvä. Tätä ei Tampereella ole tapahtunut, vaan kaupunki on pitänyt huolen ennen kuin projekti on lanseerattu, että rahoituksella on raamit.

Helsingin pitää tulevaisuudessa määrätietoisemmin lähteä mukaan niihin hankkeisiin, jotka se kokee kaupungille tärkeäksi ja jo alkuvaiheessa selvittää rahoituksen todennäköisyys niin kuin Tampereella tehdään. Myös poliittiset näkemykset pitää Helsingissä sovittaa paremmin yhteen.

Minun on haasteellista ymmärtää esimerkiksi vihreiden vastustus keskustatunnelin suhteen, vaikka Esplanadista halutaan tehdä kävelykatu. Eihän liikenne vain häviä taivaan tuuliin.

Tampere on täysin omaa luokkaansa kaupungin projektien kehittämisessä Helsinkiin verrattuna. Ja projektit pysyvät aikatauluissaan ja sovitussa budjetissa.

Karoliina Kähönen

aluevaltuutettu (Liike Nyt), Tampere