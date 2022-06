Mitä enemmän rinteisiin rakennetaan, sitä enemmän lähdevedet muuntuvat hule- eli likavesiksi, kirjoittavat Mäkelä ja Olkanen.

Kangasalla valtuusto on hyväksymässä 13.6. Saarenmaan osayleiskaavan, joka mahdollistaa Pitkäjärven ja Kaukajärven kannalta tuhoisia ratkaisuja. Osayleiskaavan mukaan asemakaavassa voi linjata autotien Liutusta Sillansalmen kautta Ruskoon. Sillansalmi on Pitkäjärven ja Kaukajärven yhdistävä kapea kannas. Pitkäjärven itäpäähän puolestaan on linjattu kakkoskehätie, joka halkaisee Alasen luonnonsuojelualueen.

Molemmilta teiltä autoliikenteen saasteet ja hulevedet päätyvät Pitkäjärveen. Korkea silta rotkolaakson yli hallitsisi jatkossa järven ääni- ja erämaamaisemaa.

Osayleiskaavassa on edelleen tarkastelussa Kaukajärven rannan vapaa-ajan asuntojen muuttaminen vakituiseksi asutukseksi. Tämä tarkoittaisi uuden omakotitaloalueen syntymistä Kaukajärven etelärannalle tilaa vaativine infra- ja hulevesiratkaisuineen, jolloin alueen luonne muuttuisi radikaalisti.

Kaukajärvi on Tampereen puhtain järvi. Rakentamisen vaikutuksia Pitkäjärvi-Kaukajärveen ei ole arvioitu osayleiskaavan selvityksissä. Imeytysaltaiden rakentaminen jyrkkiin rinteisiin on vaikeaa ja kallista. Nykyisellään rannan harjumaiset rinteet suodattavat sadevesiä, minkä ansiosta Pitkäjärvi-Kaukajärvi saa puhdasta vettä rinteissä ja järvenpohjassa sijaitsevista lähteistä. Mitä enemmän rinteisiin rakennetaan, sitä enemmän lähdevedet muuntuvat hule- eli likavesiksi.

Pitkäjärven ja Kaukajärven luonnon puolesta on tehty viime vuoden aikana kaksi eri adressia, jotka ovat keränneet yhteensä yli 4 400 allekirjoitusta.

Kangasalan kaupunki lupaa uudessa kaupunkistrategiassaan huolehtia ympäristöstä ja sen vetovoimaisuudesta sekä kehittää matkailun ja virkistyksen kohdealueita. Lisäksi luvataan hyödyntää järviluontoa monipuolisesti matkailun ja vapaa-ajan sekä harrastamisen kohteena. Saarenmaan osayleiskaava on näiden lupauksien sijaan uhkapeliä luonnon, virkistyskäytön ja kaupungin talouden kustannuksella. Pitkäjärven itä- ja länsipään uusilta tieväyliltä kantautuu jatkossa melu, minkä seurauksena järvien rannoilla virkistäydytään tulevaisuudessa linnunlaulua kuulokkeista kuunnellen.

Marjo-Riitta Mäkelä

Kangasala

Emilia Olkanen

Tampere